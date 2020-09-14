Їй точно 53? Ніколь Кідман у молодіжному образі захопила квітучим зовнішнім виглядом

Ніколь Кідман належить до того типу знаменитостей, які активно ведуть свої сторінки на просторах мережі. Причому голлівудська знаменитість ділиться не тільки робочими проектами і зйомками для глянцю, але і часто – кадрами з особистого життя. Один з останніх вона запостила кілька годин тому.

Актриса в новому образі (фото: instagram.com/nicolekidman)

Ніколь позує в яскравому вбранні, яке вигідно підкреслило її струнке тіло і зробило візуально набагато молодшою реального віку. Ансамбль склали вільного крою біле плаття з великим квітковим принтом, а також яскраво-помаранчева куртка. Ідеальним доповненням до них стали високі чоботи-козаки. а також червона бейсболка, яку зірка одягла задом наперед. Вона розпустила волосся, макіяж зробила легким і природним. Кідман позує, сидячи в кріслі і закинувши одну ногу на іншу. Таким чином, показавши свої стрункі стегна. «Як думаєте, про що я думаю?», – додала вона загадковий підпис.

Ніколь Кідман виглядає дуже молодо (фото: instagram.com/nicolekidman)

Фанати стали висувати свої версії, включивши дотепність. «Що приготувати на обід?», «Чому 2020-й видався таким жахливим?», «Де зараз Кіт?», «Бургер або піца?», «Про тортик?», «Коли я залишуся одна з своїм гарячим чоловіком?»... Були і ті, хто просто захопився аутфітом вічно молодої зірки. «Я в захваті від твоїх чобіт», «Ти так красива», «Чудово виглядаєш», «Мені подобається твій лук», «Я не знаю, але ти занадто гарна», «Я вже хочу купити собі таке ж взуття, ти просто вбила», «Прекрасна королева», – не можуть зупинитися фанати.