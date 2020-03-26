Їй точно 50? Кетрін Зета-Джонс приголомшила квітучим зовнішнім виглядом

Кетрін Зета-Джонс у свої 50 років не втомлюється радувати молодим зовнішнім виглядом. Нещодавно знаменитість поділилася незвичайним відео. Популярна актриса розповіла, що за час карантину вирішила придбати нові навички. В домашній ізоляції вона вчиться грати на більярді, а кращим вчителем став її чоловік – американський актор, продюсер та володар двох премій «Оскар» 75-річний Майкл Дуглас. Цікаво, що не менше, ніж таланти Кетрін, публіку привернув її квітучий зовнішній вигляд. На думку фанатів, відпочинок та спілкування з родиною пішли їй на користь.

Нове фото актриси (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Минуло кілька днів, і Кетрін вирішила повторити свій успіх. Знаменита актриса, яка вважається однією з найкрасвіших голлівудських актрис, опублікувала нове селфі. На фото вона блищить з досить виразним макіяжем, який робить їй відомий зоряний візажист Вінсент Окендо (Vincent Oquendo). З довгими накладними віями, широкими бровами і блідо-рожевими губами Зета-Джонс виглядає просто чарівно. Гладка шкіра, ніжний рум'янець на вилицях, зухвалий погляд – здається, ніби вона скинула пару десятків років.

«Думаю про гру з новим цікавим макіяжем, поки я вдома. Не соромтеся, надсилайте мені натхнення!», – написала зірка, закликаючи фоловерів до активної взаємодії в мережі.

В свої 50 Кетрін виглядає дуже молодо (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Пізніше Кетрін продемонструвала ще один секрет своєї бездоганної зовнішності. Вона опублікувала в сторіз фото, де використовує тканинну маску для обличчя. «І дихай», – додала вона підпис на знімку, де сидить з прикритими очима і, судячи з усього, заодно медитує.

Зірка обожнює маски для шкіри (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Нагадаємо, Кетрін в останні роки більшу частину часу присвячувала сім'ї. Разом з чоловіком і дітьми – 19-річним Діланом і 16-річної Керіс, вони часто подорожують. Одна з останніх поїздок – у ПАР, де знамените сімейство побувало на різдвяних канікулах.