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"Їй же якось потрібно виступати": Лободу публічно принизили в РФ

Lite » Зірки 25.11.2018 - 17:23
"Їй же якось потрібно виступати": Лободу публічно принизили в РФ
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Все відбувалося під сміх присутніх

Популярну українську співачку Світлану Лободу, яка поїхала в Росію на "Золотий грамофон", їдко висміяли ведучі заходу. Відповідне відео вона сама опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Матуся готова. З днем Матері", - йдеться у підписі до відео.

Звернемо увагу, що на самих кадрах видно, що на сцені стоїть Іван Ургант і Сергій Свєтлаков. Останній нібито тримає укутанного малюка і каже колезі: "Тихо, зараз за лаштунками Лобода. Їй же якось треба виступати. Попросила пригледіти".

Більш того, після цього ведучий вирішив заспівати дитині колискову. Нею виявилася пісня гурту Rammstein – Du Hast.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Відео: пригоди Лободи в Росії (instagram.com/lobodaofficial)

Зазначимо, що Світлану Лободу і Тілля Ліндеманна давно підозрюють у відносинах, і також висловлюються припущення, що німецький музикант є батьком молодшої доньки Лободи. Особливо сильно ці чутки розгорілися після того, як той зробив співачці незвичайний подарунок.

Нагадаємо, не так давно німецька рокер Тілль Ліндеманн розповів, що думає про сімейне життя.

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Відео: РБК-Україна

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