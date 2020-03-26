Їй нема чим зайнятися? Кім Кардашьян розчарувала прихильників у своїх материнських якостях

Кім Кардашьян – відома активістка, яка, як і всі, опинилася в домашньому «ув'язненні». Треба відзначити, що зірка не стала сумувати, а навіть навпаки – ділилася надихаючими постами, закликаючи бути сильними. Розповідала, як важливо дотримуватися карантин і дистанціюватися. Але, мабуть, і її терпінню прийшов кінець і сидіння з дітьми вдома її явно втомило. Знаменита мама вирішила попросити поради у фоловерів, чим можна зайняти дітей.

Нове фото Кім і сім'ї (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім опублікувала затишний сімейний знімок, на якому позує разом з чоловіком Каньє Вестом і дітьми: 6-річною Норт, 4-річним Сейнтом, 2-річною Чикаго, а також малюком Псалмом, якому ще немає й року. Загальне сімейне фото виглядає зворушливим і кумедним. Всі члени сімейства зібралися на величезному дивані перед екраном телевізора, спостерігаючи за подіями. А Кім в цей час непомітно робить селфі. Дорослі і діти одягнені в комфортні домашні речі – піжами і спортивні костюми, Кім також не стала робити макіяж і укладання. Здається, що всі щасливі і задоволені. Але підписи 39-річна знаменитість вирішила звернутися до прихильників за порадами.

Коментарі до посту зірки (фото: прінтскрін instagram.com/kimkardashian)

«Що всі роблять, щоб розважити своїх дітей??? Ми як сім'я спілкуємося, але нам потрібні ідеї про те, що робити! Будь-які пропозиції допоможуть!», – написала вона. Таким невинним запитанням вона несподівано змусила фоловерів нервувати. Деякі включилися і дали Кім поради. Але багатохто висловився про те, що вона не має права таке писати – вони заходилися писати невтішні коментарі, що зірка зі своїми грошима не повинна задавати подібні питання.

«Твоя сім'я буквально найбагатша в світі і ти не можеш знайти, чим розважитися? Може, використовуй басейн, в якому ніколи не була?..», – обурюються вони. Інші заступилися за Кім: «Боже, вона просто мама і запитала ради...». Сама Кім, зрозуміло, не стала вступати в перепалку.

Швидше за все, таким чином, вона просто вирішила підтримати діалог з фанатами. Її молодша сестра Кайлі Дженнер – обожнює подібні пости. Нещодавно дівчина питала поради, які фільми їй варто дивитися. А також висловлювалася про те, як сумує за часами социалньой активності.