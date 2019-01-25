Євробачення 2019 в Ізраїлі: оголошені імена ведучих конкурсу

Ілюстративне фото (eurovisionworld.com)

Трансляції і включення будуть вести чотири успішних ізраїльских предствника мас-медіа

Організатори конкурсу Євробачення-2019 офіційно оголосили імена ведучих престижного міжнародного пісенного змагання, яке відбудеться у травні в Тель-Авіві, Ізраїль. Про це йдеться в офіційному Instagram конкурсу.

Всього в кадрі будуть працювати четверо ведучих – ізраїльські знаменитості, кожен з яких домігся популярності в своїй сфері.

Прямі трансляції мають намір коментувати відома топ-модель зі світовим ім'ям Бар Рафаелі і продюсер, ведучий Ерез Таль.

Спілкуватися з учасниками і цікавитися їхніми переживаннями і емоціями в грін-румі за лаштунками стануть сценарист і шоумен Ассі Азар і популярний блогер Люсі Айоуб.

Варто відзначити, що кожен з них має значний досвід роботи на телебаченні і встиг завоювати прихильність ізраїльського глядача.

Так, Бар Рафаелі в 2012 році запустила своє успішне телевізійне шоу про моделей Million Dollar Shooting Star, а також з'являлася в якості ведучої в рейтингових проектах, таких як X-Factor та інші.

Ерез Таль може пишатися 25-річним досвідом в області радіомовлення. Він був одним з продюсерів такого відомого релити-шоу, як Big Brother і ігрової передачі The Vault, права на яку купували канали по всьому світу.

Ассі Азар - один з найбільш затребуваних ізраїльських телеведучих і сценаристів. Саме він проводив Нацвідбір на Євробачення під назвою "Висхідна зірка".

Люсі Айоуб – перспективна блогер і телеведуча. У минулому році вона оголошувала результати голосування ізраїльського журі на Євробаченні.

Раніше стало відомо про те, що шанси України на перемогу в Євробаченні 2019 значно зросли після зміни учасниці Нацвідбору. Наша країна на даний момент входить в топ-10 фаворитів конкурсу.

До речі, справжнім шоком для організаторів і глядачів стало заява про відмову від участі однієї з фавориток українського відбору на конкурс Євробачення 2019 Тетяни Решетняк (TAYANNA).

Нагадаємо, замість вибулої конкурсантки за можливість представити Україну в Ізраїлі побореться молода і успішна українська співачка Maruv.