Євробачення 2019: Францію представить епатажний співак-андрогін

Видео: Bilal Hassani - Roi / Finale Destination Eurovision 2019 (youtube.com/Destination Eurovision)

Во французском национальном отборе на Евровидение 2019 победил 19-летний певец-андрогин Билал Хассани, который и представит страну на международном песенном конкурсе, что состоится в мае в Израиле. Об этом сообщает Paris Match.

Парень выступает в женском образе и исполнит на шоу композицию под названием Roi ("Король").

Скриншот из видео (youtube.com/Destination Eurovision)

Отметим, что Билал родился в Париже, однако его семья родом из Марокко. Он стал известен благодаря своему видеоблогу на YouTube, где у него более 700 тысяч подписчиков. Позже Хассани решил заняться музыкой и начал карьеру артиста в 2015 году. Кроме того, парень получил степень бакалавра по филологии.

Скриншот из видео (youtube.com/Destination Eurovision)

После новости о том, что именно он будет представлять Францию на Евровидении, на певца обрушилась волна критики, а в соцсетях бурно обсуждаются его внешность и сексуальная ориентация.

В 2017 году Билал публично заявил о своей нетрадиционной ориентации, из-за чего не раз получал угрозы в свой адрес. Несколько правозащитных организаций уже заявили, что будут бороться с гомофобами при помощи адвокатов.

Фото: Билал Хассани (instagram.com/iambilalhassani)

При этом Хассани часто называют "иконой французской молодежи ЛГБТ+", а его видео на песню "Roi" уже собрало более 6,4 млн просмотров.

Фото: Билал Хассани (instagram.com/iambilalhassani)

Напомним, организаторы конкурса Евровидение 2019 официально огласили имена ведущих престижного международного песенного состязания. Всего в кадре будут работать четверо ведущих – израильские знаменитости, каждый из которых добился популярности в своей сфере.

Ранее стало известно о том, что шансы Украину на победу в Евровидение 2019 значительно возросли после смены участницы Нацотбора. Наша страна на данный момент входит в топ-10 фаворитов конкурса.

К слову, настоящим шоком для организаторов и зрителей стало заявление об отказе от участия одной из фавориток украинского отбора на конкурс Евровидение 2019 Татьяны Решетняк (TAYANNA).