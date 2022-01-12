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Еволюція образу Зендаї в "Ейфорії": з проблемного підлітка в ікону стилю

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Середа 12 січня 2022 20:22
Еволюція образу Зендаї в "Ейфорії": з проблемного підлітка в ікону стилю Зендая в "Ейфорії" (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Другий сезон серіалу "Ейфорії" (Euphoria) в перший день прем'єри залучив понад 2,4 млн глядачів, що стало абсолютним рекордом за весь час існування сервісу HBO Max. І популярність його цілком виправдана.

Драматичний сюжет про нелегке життя підлітків, приправлений зоряним складом і бездоганною картинкою, не міг не сподобатися широким масам глядачів.

За зовнішній вигляд персонажів відповідала художниця по костюмах Хайді Бівенс. Завданням стиліста було не тільки підібрати луки в дусі модної молоді, а відобразити їх внутрішній світ з усіма переживаннями. Розбираємо стиль головної героїні, яку блискуче виконала зірка "Дюни" і "Малкольма і Марі" – Зендая.

Еволюція образу Зендаї в &quot;Ейфорії&quot;: з проблемного підлітка в ікону стилю

Зендая в "Ейфорії" (фото: instagram.com/euphoria)

Наркозалежна Ру – дівчина зі складним минулим, яка страждає від панічних атак і біполярного розладу. При цьому її гардеробу може позаздрити будь-який фешн-блогер. Вона одягається авантюрно і модно, в дусі часу, але з урахуванням особистого комфорту і не нехтуючи вінтажними речами. Так, немов зухвалий підліток раптом отримав доступ до кращих дизайнерських колекцій.

Еволюція образу Зендаї в &quot;Ейфорії&quot;: з проблемного підлітка в ікону стилю

Героїні придумали особливий стиль (фото: instagram.com/euphoria)

Улюблені поєднання Ру – довгі шорти з укороченими топами, химерні сорочки з принтами з джинсами. Вона не може жити без оверсайз-футболок і худі, а з будь-якого взуття обере Converse.

Еволюція образу Зендаї в &quot;Ейфорії&quot;: з проблемного підлітка в ікону стилю

Який зробив її модною іконою (фото: instagram.com/euphoria)

Але поступово Хайді впроваджує в гардероб героїні ультрамодні чоловічі костюми, строгі класичні пальто і рідкісні дизайнерські речі. Цікаво, що стиліст орієнтувалася не тільки на свій досвід, але і на думку Зендаї. Перш ніж оновити колекцію речей дівчини, вона розпитувала про її переваги в звичайному житті. Втім, Зендая, як визнана ікона стилю, не могла промахнутися.

Еволюція образу Зендаї в &quot;Ейфорії&quot;: з проблемного підлітка в ікону стилю

Зендая в двох сезонах "Ейфорії" помітно змінилася (фото: instagram.com/euphoria)

Також увагу варто звернути і на макіяж героїні. У першому сезоні Ру обирає його повну відсутність або ж натуральні відтінки. А другий щедро наповнений образами з глітером і smoky eyes.

Еволюція образу Зендаї в &quot;Ейфорії&quot;: з проблемного підлітка в ікону стилю

Як і її мейк-ап від нюда до розсипів гліттера (фото: instagram.com/euphoria)

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