Єва Лонгорія під час карантину не побоялася показати обличчя без макіяжу — і правильно зробила

Єва Лонгорія також приєдналася до лав всесвітньо відомих знаменитостей, які залишаються вдома на період карантину через коронавірус. Також актриса записала відео-звернення своїм шанувальникам. Вона зазначила, що вже тиждень перебуває вдома. При цьому у себе в сторіз актриса жартома зазначила, що не турбується про нестачу туалетного паперу в умовах глобальної пандемії коронавіруса, оскільки у неї є модна «машинка-сушарка». Однак жарти в сторону!

45-річна екс-зірка «Відчайдушних домогосподарок» на даний момент ізольована від зовнішнього світу через пандемію коронавіруса і велика частина спілкування актриси відбувається з допомогою лайв-чатів у соціальний мережах.

Так, у минулий четвер Єва взяла участь в живому-чаті інстаграма зі своїм публіцистом і актором Хайме Камілом, обговоривши з ним нагальні проблеми під час «ізоляції».

І хоча, Єва жартувала, що вона зовсім не проти карантину, тому що їй «не подобаються люди», Хайме зізнався 3-м тисячам глядачів, які дивилися онлайн, що брак туалетного паперу спантеличує його. «Я знаю, — відповіла Єва. — Але у мене є один з цих «химерних» туалетів, тому, я навіть не використовую туалетний папір». Тут, Єва жартівливо натякає на туалет-біде.

«Він миє, він сушить, а ще, у нього автономний генератор... так що, у мене все в порядку!»

Вона додала: «Вам не потрібно 75 рулонів туалетного паперу! Вам не потрібно 75 порцій курки! Якщо ви викупите всі дезінфікуючі засіби для рук, то в магазинах їх більше не залишиться і саме з цієї причини вірус буде поширюватися далі!».

Єва Лонгорія (скріншот поста: instagram.com/evalongoria)

У своєму новому пості, звертаючись зі своєї кухні, Єва закликає всіх приєднатися до челленджу «#IStayHomeFor» («Я залишаюся вдома заради...»). Актриса мотивує свою позицію турботою про своїх близьких. Зокрема, про свого маленького сина Сантьяго і коханого чоловіка Пепе. А також вона залишається вдома безпосередньо заради кожного з своїх шанувальників. Лонгорія також зазначила, що якщо вас не турбує своє здоров'я, то подумайте про медиків. Адже лікарі дежурять в лікарнях постійно. Потрібно пошкодувати хоча б їх. І залишитися вдома, щоб бути здоровим.

Відео: instagram.com/evalongoria

Також Єва розповіла, що вже тиждень займається вдома. Вона готує, займається спортом час від часу виходить на вулицю. І звичайно ж, присвячує максимум часу однорічному Сантьяго.

Однак користувачі звернули увагу не тільки на благородний посил висловлювання свого кумира, а й на те, як природно й молодо виглядає Єва без макіяжу і будь-яких фільтрів.

Шанувальникам не віриться, що відома акторка нещодавно відсвяткувала своє 45-річчя. «Виглядаєш просто неймовірно», «Хіба можна бути більш красивою всередині і зовні? Кращий приклад для наслідування!», - прокоментували підписники Єви.

Так позитивно на зовнішності Єви позначається здоровий спосіб життя, спорт і догляд за шкірою за допомогою регулярних омолоджуючих масок. А також масажу м'язів обличчя.

Нагадаємо, раніше Лонгорія показала ідеальну фігуру в стильному образі.