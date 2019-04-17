Цей звабливий погляд: Настя Каменських спокусила чуттєвим фото

Зваблива Настя Каменських не втомлюється захоплювати та дивувати своїх шанувальників стильними нарядами і "гарячими" фотографіями. Її нова відеоробота - ремікс хіта NK Peligroso спільно із зіркою реггитона De La Ghetto буквально підірвала мережу і вже набрала понад 2 млн переглядів на YouTube. У кліпі артистка з'явилася в досить відвертих образах і показала один з них на своїй сторінці в Instagram.

На чуттєвому фото Настя зображена до пояса в сукні з відкритими плечима, яка підкреслює її апетитний бюст. Співачка торкається обличчя рукою і млосно прочинила губи, а затемнене освітлення додає знімку ще більше пікантної атмосфери.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Звичайно ж, шанувальники не змогли пройти повз такого фото улюбленої артистки і засипали Каменських безліччю компліментів, особливо відзначивши її секусальный і звабливий погляд.

"Така сексуальна, красуня"

"Гаряча штучка"

"Як завжди вогонь"

"Настуня, ну красиво ж, сексуально, гаряче, солодко, притягуюче, аж мурашки по шкірі"

"Зухвала Настя!"

"Шикарна лялечка"

"У погляді більше сексу, ніж на фото з голою попойкакуким"

"Обалденная"

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зробила відверте зізнання про свою мрію.

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