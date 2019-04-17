Цей звабливий погляд: Настя Каменських спокусила чуттєвим фото

Співачка блиснула пишним бюстом на пікантному знімку
Зваблива Настя Каменських не втомлюється захоплювати та дивувати своїх шанувальників стильними нарядами і "гарячими" фотографіями. Її нова відеоробота - ремікс хіта NK Peligroso спільно із зіркою реггитона De La Ghetto буквально підірвала мережу і вже набрала понад 2 млн переглядів на YouTube. У кліпі артистка з'явилася в досить відвертих образах і показала один з них на своїй сторінці в Instagram.
На чуттєвому фото Настя зображена до пояса в сукні з відкритими плечима, яка підкреслює її апетитний бюст. Співачка торкається обличчя рукою і млосно прочинила губи, а затемнене освітлення додає знімку ще більше пікантної атмосфери.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Звичайно ж, шанувальники не змогли пройти повз такого фото улюбленої артистки і засипали Каменських безліччю компліментів, особливо відзначивши її секусальный і звабливий погляд.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських зробила відверте зізнання про свою мрію.
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