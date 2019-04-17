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Цей звабливий погляд: Настя Каменських спокусила чуттєвим фото


Співачка блиснула пишним бюстом на пікантному знімку

Зваблива Настя Каменських не втомлюється захоплювати та дивувати своїх шанувальників стильними нарядами і "гарячими" фотографіями. Її нова відеоробота - ремікс хіта NK Peligroso спільно із зіркою реггитона De La Ghetto буквально підірвала мережу і вже набрала понад 2 млн переглядів на YouTube. У кліпі артистка з'явилася в досить відвертих образах і показала один з них на своїй сторінці в Instagram.

На чуттєвому фото Настя зображена до пояса в сукні з відкритими плечима, яка підкреслює її апетитний бюст. Співачка торкається обличчя рукою і млосно прочинила губи, а затемнене освітлення додає знімку ще більше пікантної атмосфери.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Звичайно ж, шанувальники не змогли пройти повз такого фото улюбленої артистки і засипали Каменських безліччю компліментів, особливо відзначивши її секусальный і звабливий погляд.

  • "Така сексуальна, красуня"
  • "Гаряча штучка"
  • "Як завжди вогонь"
  • "Настуня, ну красиво ж, сексуально, гаряче, солодко, притягуюче, аж мурашки по шкірі"
  • "Зухвала Настя!"
  • "Шикарна лялечка"
  • "У погляді більше сексу, ніж на фото з голою попойкакуким"
  • "Обалденная"

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зробила відверте зізнання про свою мрію.

Ми також повідомляли, що Настя Каменських показала спільні кадри з репером і продюсером Потапом, а також порадувала новиною – вона записала новий трек українською!

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