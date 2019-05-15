"Це викликає великий страх": Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливим проханням (відео)

Маша Єфросиніна звернулася до своїх підписників, у яких є діти-підлітки і вони зараз здають ЗНО та ДПА. Українська співачка записала велике відео з важливою заявою, як мама 14-річної дочки (Нана).

Так, Єфросиніна зазначила, що у неї викликає велике занепокоєння гонка дітей за гарними оцінками та атестатами. Телеведуча зазначає, що є більш важливі речі на шляху досягнення успіху в житті, ніж просто гарний атестат. Більш того, з такими "перегонами" діти просто гублять своє здоров'я.

"Я не знаю, як ваші діти, але те, що я бачу по своїй дочці, дітям всіх своїх знайомих при підготовці до ДПА, ЗНО, я розумію, що діти зараз перебувають під страшенним психологічним тиском. Настільки сильним, що у дітей взагалі відсутнє відчуття життя, радості життя. Вони скрупульозно, відчайдушно, без сну, без їжі готуються до цих іспитів. Таке враження, що від цього залежить в принципі їх життєздатності та інше. Хоча я вважаю, що це найсильніший удар ще й по здоров'ю. Мені здається, що ми з вами, батьки, повинні їх підтримати, допомогти і всіляко їм пояснювати, що від цього життя не зупиниться. Від результату здачі іспитів і від того, як це станеться, що світ не завалиться, що нашу планету не захоплять інопланетяни. Діти борються за гарні оцінки на цих іспитах. І чесно кажучи, у мене це викликає великий страх", - звертається Маша Єфросиніна.

Далі телеведуча опублікувала лист від директора школи до батьків. І дуже порадила його прочитати!

"Я не знаю, чи багато хто до мене прислухаються. Я розумію також і віддаю собі звіт, що так просто величезний пласт стереотипів і громадської думки і все, що нав'язане десятками років у школах, просто так не зруйнувати. Тим не менш, якщо хоча б деякі з вас займуть мою точку зору і будуть в цей період своїм дітям говорити, що вони у них найпрекрасніші, незважаючи на оцінки. Що ви любите їх найбільше. І любите не за оцінки, не за атестат, ЗНО або ДПА. А за те, що ці діти у вас прекрасні, талановиті, відкриті".

"Сьогодні головний показник людини, нинішнього підлітка – це вміння бути чуйним, небайдужим, вміння помічати світ навколо себе, захоплюватися чимось і спілкуватися зі своїми друзями... Це важливий фундамент у формуванні свого шляху. Залишатися людиною! Не зашореним, забитим тим, що тебе постійно "тикають"... Хоча б ви стати друзями і підтримайте їх. Нехай ряди розсудливих, адекватних мам поповнюються!" – підсумувала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна поділилася життєвими уроками мудрої мами.

До речі, до цього Маша Єфросиніна похвалилася кулінарними талантами 15-річної доньки Нани.