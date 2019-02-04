"Це тимчасово": Аліна Гросу вразила "вагітним" фото

Шанувальники зазначили в коментарях, що "цікаве положення" їй йде
Известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая сделала интригующее заявление, шокировала своих поклонников, опубликовав в Instagram снимок, на котором она запечатлена с внушительным "беременным" животом. Однако артистка поспешила успокоить фанов, отметив, что это лишь антураж для съемок фильма "Замок на песке".
На фото Алина позирует в гримерке в бордовом платье, которое подчеркивает ее накладной живот. Звезда придерживает его руками, а на лице она изобразила удивленное выражение.
"Это временно, просто ела много мучного. #замокнапеске", - с юмором подписала публикацию Гросу.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Подписчики актрисы отметили, что беременный животик ей очень идет, а также интересуются, когда можно ожидать выхода картины с ее участием на экраны.
"А вам идет беременность";
"Когда ты успела!?)";
Когда выйдет фильм?
"Алина, тебе очень идет беременность. Будь счастлива";
"Ничего себе мучное";
"Ничего так) тебе идет";
"Фух я перепугался", - делятся своими эмоциями пользователи сети.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, ранее Алина Гросу показала пикантные фото в белье.
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