"Це тимчасово": Аліна Гросу вразила "вагітним" фото

Шанувальники зазначили в коментарях, що "цікаве положення" їй йде

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая сделала интригующее заявление, шокировала своих поклонников, опубликовав в Instagram снимок, на котором она запечатлена с внушительным "беременным" животом. Однако артистка поспешила успокоить фанов, отметив, что это лишь антураж для съемок фильма "Замок на песке".

На фото Алина позирует в гримерке в бордовом платье, которое подчеркивает ее накладной живот. Звезда придерживает его руками, а на лице она изобразила удивленное выражение.

"Это временно, просто ела много мучного. #замокнапеске", - с юмором подписала публикацию Гросу.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Подписчики актрисы отметили, что беременный животик ей очень идет, а также интересуются, когда можно ожидать выхода картины с ее участием на экраны.

"А вам идет беременность";

"Когда ты успела!?)";

Когда выйдет фильм?

"Алина, тебе очень идет беременность. Будь счастлива";

"Ничего себе мучное";

"Ничего так) тебе идет";

"Фух я перепугался", - делятся своими эмоциями пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу показала пикантные фото в белье.

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