"Це диво": Віра Брежнєва презентувала емоційний кліп про важливість кохання

Відео: YouTube/Meladze Music

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка вчора оригінально анонсувала вихід свого нового кліпу, презентувала відеороботу на пісню "Любите друг друга". Відповідний ролик з'явився на YouTube-каналі Meladze Music.

Сама ж зірка опублікувала в Instagram лише невеликий фрагмент, де вона зображена з незвичайною прикрасою на обличчі, а також постала перед шанувальниками у напівпрозорій сукні, рясно розшитій камінням.

"Для мене це більше, ніж пісня. Саме тому відео вийшло більше, ніж кліп. Любов - це диво, яке є в кожному. Люди, любіть один одного", - звернулася віра зі своїй сторінці в мікроблозі.

Варто відзначити, що режисером роботи став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. Йому вдалося втілити на екрані видовищний і емоційний відеоряд про важливість щирих почуттів, які здатні оживити і воскресити в людині тільки краще.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Думки шанувальників артистки розділилися. Одні залишилися в щирому захваті від побаченого, а на інших кліп не справив враження.

"Взагалі просто супер", "Неймовірний кліп, до мурашок по шкірі! Перейнялася до кінчиків пальців, це гімн коханню. Віра, ти і вся команда великі молодці", "Страшний кліп, фільм жахів якийсь, дітям дивитися точно не можна", "Віра, спасибі! Аж до мурашок, «Могутньо. Але кліп я не зрозуміла", "Як перестати дивитися? Чудово", "Ну таке... На любителя", – писали коментатори.

Раніше Віра Брежнєва розчулила мережу рідкісним фото з чоловіком, композитором та продюсером Костянтином Меладзе.

До слова, Віра Брежнєва зробила раптове зізнання і розповіла, що вона обожнює у своїй роботі.

Відео: РБК-Україна