Це було чарівно: Дмитро Комаров зачарував спонтанною подорожжю з дружиною на Прикарпаття

Дмитро Комаров і його дружина Олександра Кучеренка на карантині отримали можливість більше часу проводити разом, і з задоволенням скористалися такою можливістю! Пара не втрималася від спокуси помандрувати, щоправда, в межах України, але поїздки були приємними і спонтанними – спочатку політ в Одесу на день народження ведучого, а зараз – на Прикарпаття, де закохані отримали масу емоцій.

Телемандрівник розповів, як раптово опинився в атмосферному Львові і відвідав колоритну Коломию разом з дружиною.

"П'ятниця. Я встав в 5, в 10-30 ми закінчили знімати соціальні ролики і пішов мій звичайний робочий день - з десятками переговорів, конференцій, монтажем програм. В 19-00 я був на роботі і не планував їхати. Телевізійнику важко ділити життя на робочі і вихідні дні, у нас неділі часто мало чим відрізняються від четвергів", - відкрив завісу таємниці над телевізійною кухнею і своїм розпорядком дня ведучий.

Дмитро та Олександра спонтанно вирушили на Прикарпатті (фото: instagram.com/komarovmir)

Дмитро намітив власні плани, але їх перервало повідомлення на телефоні від знайомого пілота, який запропонував йому приїхати до Коломиї на авіазліт, причому на збори у мандрівника було не так багато часу, тому в дорозі на авто належало провести 8-10 годин.

Дмитро Комаров по дорозі в Коломиї заскочив до Львова (фото: instagram.com/komarovmir)

"А ще треба ще попередити дружину. 5-7 хвилин роботи з картою, швидкі роздуми, і ось готове рішення: розбиваємо дорогу в Карпати на 2 частини: вночі їдемо до Львова, трохи спимо, трохи гуляємо. І встигаємо на вечірню частину зльоту в Коломию, щоб політати над горами. Я подзвонив дружині і сказав: "Хочеш зараз у Львів?" Вночі ми виїхали", - продовжив розповідь ведучий.

Дмитро Комаров насолодився непрдолжительной прогулянкою по Львову (фото: instagram.com/komarovmir)

Дмитро зізнався, що обожнює Львів. Разом з Олександрою вони погуляли по місту кілька годин. "Це було чарівно. Місто з неймовірною атмосферою. Я десятки разів був у Львові, але в цей раз дружина відкрила для мене "вогняну каву" в шахті. Фантастика!" - розповів про свою туристичну знахідку ведучий.

Олександра відкрила для чоловіка атмосферний заклад у Львові (фото: instagram.com/komarovmir)

"А потім була Коломия, друзі-пілоти, неймовірні польоти на заході сонця в горах, Говерла в хмарах, смачна гуцульська їжа. Спонтанність. Експромти. Принцип діяти сьогодні і зараз, а не "з понеділка" - цьому мене вчить моя робота, що стала стилем життя. Часу не багато – незалежно від того, вам 18 років або 80. Час – ресурс, який неможливо заповнити і повернути. Цінуйте його. Використовуйте. Не упускайте", - порадив Дмитро шанувальникам, надихаючи їх власним прикладом.

Дмитро та Олександра насичено провели час у Коломиї (фото: instagram.com/komarovmir)

Нагадаємо, що раніше Дмитро Комаров з дружиною показали, як провели найзагадоковішу ніч в році – на свято Івана Купала, ведучий також показав дачні будні і похвалився кулінарною майстерністю дружини Олександри Кучеренко.