"Це вау": Надя Дорофєєва показала ультрамодний клітчастий костюм

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка з'явилася в ефектному картатому костюмі на фотосесії

Відома українська співачка Надя Дорофєєва приміряла стильний картатий костюм для рекламної фотосесії разом з Позитивом (Олексій Завгородній). Співачка, яка нещодавно кардинально змінила зачіску, продовжує дивувати фанатів сміливими образами. Артистка з'явилася в кадрі в костюмі від українського дизайнера Євгенії Скварскої. Знімок опублікований в Instagram зірки.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка одягла широкі довгі штани з лампасами і укорочений топ з довгими рукавами в класичну шотландську клітку. Образ був доповнений незвичайними сережками-кільцями і кросівками Balenciaga.

Співачка поділилася кількома кадрами з фотосесії в своїх Instagram-stories.

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанати просто закохані в почуття стилю артистки. Під фото вони висловили своє захоплення сильним "луком" знаменитості.

"Ви просто божественно красива) кожен раз милуюся вашими фото, справжній ідеал краси і витонченості", "Ви дуже гарна. Еталон краси та жіночності", "Це краса мистецтва!", "Стиль просто шикардос", "Красуня, класний прикид", "Надь, топові кросівки", "Скажу просто: це ВАУ", — написали фани.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що фото Дорофєєвої викликало скандал в мережі.

Раніше ми писали, що Дорофєєва засвітилася у відвертому вбранні у компанії чоловіка.

Відео: (video.rbc.ua)