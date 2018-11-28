"Це вау": Надя Дорофєєва показала ультрамодний клітчастий костюм

Артистка з'явилася в ефектному картатому костюмі на фотосесії
Відома українська співачка Надя Дорофєєва приміряла стильний картатий костюм для рекламної фотосесії разом з Позитивом (Олексій Завгородній). Співачка, яка нещодавно кардинально змінила зачіску, продовжує дивувати фанатів сміливими образами. Артистка з'явилася в кадрі в костюмі від українського дизайнера Євгенії Скварскої. Знімок опублікований в Instagram зірки.
Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)
Артистка одягла широкі довгі штани з лампасами і укорочений топ з довгими рукавами в класичну шотландську клітку. Образ був доповнений незвичайними сережками-кільцями і кросівками Balenciaga.
Співачка поділилася кількома кадрами з фотосесії в своїх Instagram-stories.
Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фанати просто закохані в почуття стилю артистки. Під фото вони висловили своє захоплення сильним "луком" знаменитості.
"Ви просто божественно красива) кожен раз милуюся вашими фото, справжній ідеал краси і витонченості", "Ви дуже гарна. Еталон краси та жіночності", "Це краса мистецтва!", "Стиль просто шикардос", "Красуня, класний прикид", "Надь, топові кросівки", "Скажу просто: це ВАУ", — написали фани.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva
Нагадаємо, що фото Дорофєєвої викликало скандал в мережі.
Раніше ми писали, що Дорофєєва засвітилася у відвертому вбранні у компанії чоловіка.
Відео: (video.rbc.ua)