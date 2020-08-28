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Це рівень! Тіна Кароль підкорює мережу спільним треком з світовою зіркою Snoop Dogg

Автор: Lite

Українська співачка записала спільний хіт зі світовою зіркою

Прем'єра спільної роботи під назвою Blow Your Mind української поп-діви і всесвітньо популярного американського R&B-виконавця Snoop Dogg відбулася на всіх стримінг-платформах світу (Apple Music, Spotify і інших).

Тіна розповіла, з чого почалося співробітництво зі світовою знаменитістю. Так, рік тому вона підписала контракт з незалежним американським лейблом в США.

"Я багато працювала над тим, щоб артист з України міг бути конкурентно спроможним на цьому ринку. Не тільки в нашій країні. Підписала цей контракт, працювала над альбомом, минуло багато часу, перш ніж перші кроки цієї роботи стали суспільно відомі", - згадує артистка.

Фото постера (прес-служба артистки)

Тіна розповіла про спонтанну пропозицію попрацювати зі Snoop Dogg. Один телефонний дзвінок змусив співачку відчути приємний шок, причому не один раз. Вона зізналася, що всього за годину впоралася з поставленим перед нею завданням – записати свій уривок пісні.

"Я сиділа вдома, задзвонив телефон. І представник лейблу мені каже, що у нас для тебе чудова новина, у нас буде співпраця зі Snoop Dog. Це був перший шок! А потім мені кажуть, у тебе є всього годину, щоб записала свій шматок в треку! Ще один шок! Всього лише годину! Я тут же подумала, у нас є класні українські автори. Відразу ж знайшла нову пісню одного з наших українських авторів, я з ним співпрацюю, взяла з неї шматочок, вклала, заспівала, зробили текст. І вийшла цілісна картинка", - зізналася співачка.

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Артисти вирішила не знімати кліп через всесвітнью пандемії коронавіруса, а обмежитися lyric-video.

На сторінці Тіни під прем'єрою накопичилося чимало захоплених відгуків перших слухачів.

  • Це нереально круто
  • Ось це рівень! Молодчина
  • Це просто вибух всього
  • Підірвала всім нам мозок!
  • Тіна, це бомба
  • Ну все зрозуміло - це трек року
  • Це дуже круто!
  • Просто гармата

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль показала унікальну сукню в одному примірнику, створену для її виступу на День Незалежності.

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