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"Це дуже важкий труд": Оля Полякова розповіла про свою нездійсненну мрію

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.10.2019 - 14:05
"Це дуже важкий труд": Оля Полякова розповіла про свою нездійсненну мрію
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякову чекала неприємна відповідь

Співачка Оля Полякова, яка ранньо у відвертій сукні з пікантними вирізами сходила на балет, зізналася, як мріяла в дитинстві стати балериною. Мама виконавиці навіть хотіла записати її в гурток. Однак не вийшло. Полякова поділилася з журналістами програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", про що мріяла в дитинстві і чому ця мрія так і не стала реальністю.

Виявилося, Королева української сцени колись хотіла пов’язати своє життя з балетом. Майбутня зірка досить серйозно поставилася до своєї мрії, але перешкодою став великий зріст. Тоді співачка і подумати не могла, що неймовірні ноги, на які зараз задивляються мільйони меломанів, стануть перешкодою до занять балетом.

"В дитинстві я дуже хотіла займатися балетом! Я робила собі пуанти з пап'є маше й танцювала перед дзеркальною шафою. А в 7 років прийшла з мамою, щоб мене взяли на балет. Вони подивилися на маму, подивилися на мене і сказали: "Таких високих балерин не буває, ідіть додому, дівчино", - розповідає Полякова.

Тож, не зважаючи на те, що у зірки з балетом не склалося, коли є можливість – йде насолодитися дійством на сцені, адже розуміє, яка робота за цим стоїть.

"Це дуже важка праця і я поважаю цей труд!" – коментує співачка.

&quot;Це дуже важкий труд&quot;: Оля Полякова розповіла про свою нездійсненну мрію

Довгонога Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова відразу після балету відправилася на вечірку з нагоди дня народження Лесі Никитюк. До речі, під час веселої вечірки Полякова поцілувала Нікітюк в губи.

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