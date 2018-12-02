"Це важко": Тарабарова поділилася відчуттями від материнства

Відео: Світлана Тарабарова про материнство (Youtube-канал/Світське життя)

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова поділилася своїми враженнями від материнства. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Бути мамою – це скарб. Але це важко. Це круто, неймовірні емоції. Ти постійно боїшся зробити щось не так. Але ці очі, які посміхаються – це щастя", - сказала вона.

У той же час Тарабарова уточнила, що може стати для неї причиною депресії.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Перший концерт після пологів був через два тижні. Я без музики просто не можу. Тому що у мене почнеться депресія. До того ж наступний альбом ми випустили на наступний день, як з'явився Іван. Він навіть називається часом його народження – 23:25". – підкреслила вона.

При цьому, за словами співачки, їй дуже бракує сну.

"Хочеться постійно спати, тому що нічне годування. Це знають всі мами, трохи важко. Але це нереальний кайф", - уточнила Тарабарова.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Нагадаємо, що раніше Тарабарова показала ідеальну фигру після пологів.

До цього ми писали, що Тарабарова дала поради молодим мамам.

Відео: (video.rbc.ua)