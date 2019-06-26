Ось це тіло! Новий "ангел" Victoria's Secret з'явилася в жаркій пляжній фотосесії повністю голою

Барбара Палвін – одна з небагатьох моделей, кому вдалося стати "ангелом" Victoria's Secret при досить значних параметрах. Більше того – саме тренд на пишнотілих красунь і вивів 25-річну угорську топ-модель в такі бажані ряди крилатих створінь. Вона приєдналася до білизняному магнату ще в березні цього року і з тих пір встигла взяти участь у багатьох відвертих фотосесіях. До речі, контракт не забороняє дівчатам працювати з іншими марками, головне правило – узгодити з представниками Victoria's Secret.

Модель позує для спортивного журналу (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

А вже робота на глянцеві видання і зовсім тільки на руку як моделі, так і знаменитому бренду. Нещодавно Барбара стала героїнею нової зйомки для Sports Illustrated Swimsuit. Цей американський спортивний журнал регулярно влаштовує фотосесії з найвродливішими жінками планети. Зрозуміло, Барбара не могла не потрапити на його сторінки. Зірка вже не раз з'являлася в ньому: фото у досить відвертих костюмах і позах постійно потрапляють у мережу. Але в цей раз зйомок продюсери пішли далі, знявши Барбару повністю голою.

Барбара в новій зйомці (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Палвін позувала відомому фешн-фотграфу Джеймсу Макари. З речей на дівчині була тільки мальовничий капелюшок, що складається з переплетених зелених листків. Вона сіла, прикривши груди руками. Розкішне тіло, суцільно покрите мокрим морським піском, засмага, що підкреслює блакитні очі дівчини, і макіяж, що зробив її і без того миловидне обличчя просто бездоганним – все це просто звело з розуму прихильників красуні. Вони вмить засипали Барбару захопленими коментарями і проханнями нічого не міняти в фігурі.

Барбара зуміла побудувати успішну кар'єру навіть при нестандартних параметрах (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

До речі, сама Барбара дуже сильно переживала з приводу зайвої ваги. За словами дівчини, їй нелегко дається робота над тілом і над кожним зайвим кілограмом доводиться наполегливо працювати. До того ж, щоб досягти таких результатів, які вона має зараз, вона розробила цілу систему. І вона стосується не тільки спорту. Так, для краси Барбарі необхідно душевна рівновага, сон не менше 8 годин, а також багато води протягом дня.