Це тіло! Кім Кардашьян в спідній білизні схвилювала розкішними формами

Кім Кардашьян – вміла бізнесвумен, якій по плечу створювати не тільки речі, але і продавати їх. Так, кращої реклами, ніж власна участь інстадіви у зйомках кожної лінії Skims, придумати складно. Нова лінійка з'явилася на сторінці 39-річної зірки всього кілька годин тому. І дивлячись на хвилюючі вигини знаменитого тіла Кім, майже 200-мільйонна армія фанатів вже готова їх придбати.

Дружина Каньє Уеста одягла для демонстрації своєї лінійки пару комплектів. Один ніжно-блакитного відтінку, що складається з футболки і крихітних трусиків. А другий – з топа на тонких бретельках і стрінгів темно-сірого кольору. Вона також продемонструвала в галереї величезний білборд на весь будинок, який привів саму Кім в невимовний захват.

Зірка рекламує новинки (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Скоро у продажу: SKIMS SKIMS SKIMS – це одна з моїх улюблених колекцій! Якщо придивитися, то візерунок – це деталь SKIMS-пойнтел. О боже, проведіть пальцем, щоб подивитися на рекламний щит, наскільки це шалено. Доступний в 5 кольорах та розмірах XXS - 4X...», – написала схвильована зірка.

Кім з сім'єю (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше Кім, в сім'ї якої останнім часом було багато напружених моментів, показала вихідні з рідними. Зірка позує разом зі старшою дочкою Норт на sup-дошках, на інших знімках присутній також Каньє Уест, старша сестра Кім – Кортні... Судячи з кількості дощок, в подорож на природу вирушили й інші члени популярної династії.