Ось це талія! Віка з НеАнгелів вразила витонченою фігурою в Юрмалі

Співачка готується до виступу в Латвії
Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха, яка раніше розкрила секрет вдалих пляжних фото, прилетіла в Латвію, де у колективу повинен відбутися концерт. Артистка тут же відправилася в курортне місто на березі Балтійського моря Юрмалу, де встигла відвідати саундчек і прогулятися по пляжу.
На своїй сторінці в Instagram Віка поділилася кадрами, на яких вона зображена на тлі моря. Для прогулянки дівчина вибрала спортивні штани і кроп-топ синього кольору. Цей наряд вигідно підкреслив її осину талію і струнку фігурку, а сонцезахисні окуляри і білосніжна посмішка додали знімкам особливої атмосферності і чарівності.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"Начебто оксамитовий сезон, а в Латвії тихо і спокійно. Але вечір буде феєричним та золотим. А ось чому золотим, дізнаєтеся ввечері. Слідкуйте за моїми сторі!" - співачка заінтригувала.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фолловери поспішили захопитися її фігурою і особливо пружним пресом, залишивши компліменти в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів в бікіні похвалилася розкішним загаром. Артистка зізналася, що дуже любить ефектом поцілованої сонцем шкіри.
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