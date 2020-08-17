Це суперсила: Настя Каменських вразила блискавичною зміною іміджу

Співачка з'явилася на відео зі стрижкою каре і чубчиком
На карантині у Насті Каменських було більше вільного часу і вона освоїла техніку створення веселих коротких відео, якими тепер регулярно балує шанувальників в Instagram. Так, у новому ролику співачка вразила дивним і дуже швидким перевтіленням.
Спочатку Настя з'явилася перед камерою в розхристаному домашньому образі - розтягнутій футболці і без макіяжу, її волосся зібране в недбалий пучок, а на голові великі окуляри. Однак через секунду відбувається вражаюче перетворення в сексапільну красуню!
На цей раз Каменських постала в блискучій відвертій сукні з поясом-корсетом. Змінилася і зачіска зірки - тепер вона вражає прямим волоссям, стрижкою каре і чубчиком! Доповнює ефектний лук яскравий макіяж з кокетливими стрілками і зухвалий погляд.
"Я б хотіла, щоб так відбувалося в реальному житті. Мені здається, це та суперсила, яку хочуть мати всі дорослі дівчатка. Згодні?" - прокоментувала ролик Настя.
Фанати оцінили ефектний трюк співачки і засипали її компліментами в коментарях.
Скріншот коментарів
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