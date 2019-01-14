"Це завжди страшно": Надя Дорофєєва дала шанувальникам безцінну пораду

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала дивовижне атмосферне фото і поділилася філософськими думками

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка відпочиває з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями в Дубаї, показала безтурботне пляжне фото з відпочинку, а також поділилася з підписниками своїми думками про те, як важливо іноді сповільнити ритм життя і насолодитися моментом. Про це вона написала в Instagram.

Артистка порадила зупинитися і випробувати задоволення від простих і доступних речей, забувши на мить про турботи. На знімку Надя сидить на величезному "ловці снів" у вільній білій сукні, зробивши акцент на струнких ногах.

"Зупинитися - це завжди страшно. Ти біжиш, плануєш, не спиш, мрієш, ставиш нові цілі, працюєш. Весь час працюєш. І ти щасливий. Але іноді просто необхідно сказати собі: "так стоп, хвилиночку". Насолоджуйтесь своїм улюбленим латте, хай сонце тобі посміхнеться і поцілує твоє обличчя, з'їж бургер і не карай себе за це, радій усьому. Ну а потім знову біжи", - поділилася цінних радою зірка.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники розділили її думку, а також відзначили стильний і привабливий образ співачки і атмосферність самого кадру.

"Хороший відпочинок-стимул бігти швидше і далі!", "Фотографія бомба. Респект фотографу", "Дуже стильно вийшло, з успіхом", "Дуже стильно вийшло, з успіхом", "Завжди про це думаю", "Золоті слова! Головне правильні", "Як завжди чарівна", "Яка красуня, ти просто неземна, хорошого настрою. Ти світишся як сонячний промінчик", "Хвилинна радість і знову у вир улюбленої роботи", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Як ми писали раніше, Надя Дорофєєва примудрилася захворіти в перший день відпочинку. Співачка злягла з високою температурою і змушена була навіть відмовитися на радощів курортного життя.

Її чоловік, Володимир Дантес, знайшов оригінальний спосіб скрізь "брати" дружину з собою. Його спосіб так сподобався шанувальникам, що вони запустили цілий флешмоб, показавши, як проводять час "з Надією".

Відео: РБК-Україна