Це шанс: Ірина Білик стурбувала мережу одкровенням про розставання

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка прикрасила обкладинку глянцю і зробила несподіване зізнання

Народна артистка України Ірина Білик нещодавно відсвяткувала свій ювілей - співачці виповнилося 50 років. Звичайно ж, пандемія коронавіруса і жорсткий карантин внесли свої корективи в її плани - зірці довелося скасувати ювілейний тур по Україні і влаштувати скромне сімейне святкування вдома з батьками і синами. Однак вона не сумує і знаходить плюси в будь-якій ситуації. Нещодавно співачка прикрасила обкладинку глянцю "Добрі поради" і вразила несподіваним одкровенням про розставання.

Відповідною публікацією Білик поділилася на своїй сторінці в Instagram. На знімку співачка зображена в лимонно-жовтій футболці і піджаку в тон, а також ефектному білому капелюсі. Волосся артистки випрямили і залишили розпущеним, а на обличчя нанесли красивий яскравий макіяж.

"Я вважаю, що будь-яке розставання має жінку окриляти: це шанс змінитися на краще. А ви як вважаєте?" - заінтригувала заявою Ірина.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Зазначимо, що з 2013 року вона одружена з російським режисером та фотографом Асланом Ахмадовим, а в 2015 році з допомогою сурогатної матері у них народився син Табриз. Пара живе на дві країни в "гостьовому шлюбі" і не раз зізнавалися, що їх це цілком влаштовує.

Підписники Білик почали ділитися своєю думкою з даного питання - багато погодилися з нею і зазначили, що у них був схожий досвід з розставанням.

Повністю згодна, я після розставання, день поплакала, а потім пішла в спортзал, зайнялася собою і схудла

Звичайно, що б у підсумку зустріти свого по справжньому рідного і улюбленого людини

дуже Красива

Так, шкірного разу ми робимо для себе висновки, стаємо сильнішими, впевненішими, мудрішими. І це допомагає зустріти врешті решт саме Його

Розставання може і окрилює ,але не втрата

100% я завжди після розставань починала жити по-новому. З новим запалом і спрагою чогось нового

Бувало по-всякому

Варіанта два або..... або.... кожен вибирає сам, але і у кожного своя доля

думаю,так, все вірно! Тільки сильні так думають і діють!я з вами

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Раніше Ірина Білик відверто розповіла, чим займається на карантині.