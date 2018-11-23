"Це саундтрек до нашого життя": EL Kravchuk випустив новий сингл

Відео: EL Kravchuk - Все буде добре (youtube.com/EL Kravchuk)

Популярний в 90-х український співак EL Kravchuk, який знову нагадав про себе на шоу "Х-фактор 9", випустив новий сингл під назвою "Все буде добре".

Після участі в проекті артист пообіцяв незабаром повернутися на сцену з новим музичним матеріалом і виконав свою обіцянку.



Новий сингл - про легку ностальгію і почуття дежавю. І не має значення, це дежавю розчарування або щастя. Пісня з перших нот нагадує про минулу любові і викликає бажання з головою зануритися в нову — без страху і сумнівів.



Над треком EL Kravchuk працював з композитором Михайлом Некрасовим. Разом вони записали хіт в дусі нео-романтики 80-х — Depeche Mode, Blondie, Bronski Beat.



"Це не філософська лірика, це саундтрек до нашого життя. Однією ногою в електронній музиці, інший в рок-музиці. Бо в неї закладено і синті та інструментальне звучання" — коментує сингл співак.

Фото: EL Kravchuk (прес-служба)



Відзначимо, що в треку особлива техніка співу - вона називається фаду. Це емоційний напрям у португальській музиці, який ставить акцент на почутті легкої любовної ностальгії.

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Відео: РБК-Україна