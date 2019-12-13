Ось це розтяжка! Регіна Тодоренко в купальнику зайнялася йогою на Балі

Екс-зірка популярної програми "Орел і Решка" Регіна Тодоренко веде активне і насичене життя, доводячи, що маленька дитина цьому зовсім не перешкода. Телеведуча багато працює і сама дає інтерв'ю, а зараз вирішила влаштувати собі відпустку і разом з однорічним сином Михайлом полетіла на райський острів Балі. Втім, навіть там вона не просто лежить на пляжі - артистка знову почала займатися серфінгом після 2,5-річної перерви, чому дуже рада.

Крім того, щоранку Регіна починає з занять йогою. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася ефектним кадром, на якому зображена в одній з асан - яка, до речі, вимагає непоганої розтяжки!

При цьому на ведучій лише цільний чорний купальник, на обличчі немає на грама макіяжу, а волосся природно розпатлане. Килимок для йоги вона розстелила прямо на траві і виглядає дуже розслабленою і умиротвореною.

Фото: Регіна Тодоренко на Балі (instagram.com/reginatodorenko)

"#доброеутро починається з йоги. У сториз проводжу опитування, яка кількість людей займається йогою з 7млн. Чекаю ваших відповідей! Дякую. Пишіть в коментах, з якого ви міста і скільки займаєтеся йогою. Мені от за останній час полюбилася дживамукти Йога", - поділилася Тодоренко.

Варто відзначити, що ведуча і раніше демонструвала вражаючу гнучкість - наприклад, під час зйомок інтерв'ю з Ксенією Собчак вони обидві сіли на шпагат! А результатом Регіна похвалилася на своїй сторінці.

Фото: Регіна Тодоренко і Ксенія Собчак (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловери тут же почали захоплюватися стрункою фігурою і чудовою спортивною формою і розтяжкою телезірки.

Я просто тебе обожнюю, гарна весела,сама класна ведуча орел і решка

Дуже хочу !треба нарешті набратися сміливості і зробити перший крок який найскладніший

Порадьте комплекс вправ. пажаистаааа

Точно доброго ранку

Мама Регіна в прекрасній формі

Ось це розтяжка!

Ого, ну а якщо це все відбувається в данний момент)))))) то мільйон сердець))))) люблю

Хабаровськ займалася один рік. Круто, треба ще відновити заняття

Як завжди прекрасна і дивна і красуня

Материнство вам до лиця

Як можна бути в такій шикарній формі, відразу після появи малюка??!!! Невже тільки йога може так відновлювати?

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко вирішила перейти на безслизову дієту під час відпочинку на Балі.