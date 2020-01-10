Це працює: Лілія Ребрик поділилася дієвим секретом здійснення бажань

Лілія Ребрик після різдвяних сімейних канікул повернулася до роботи. Разом з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною вона встигла покататися на лижах в Карпатах і на ковзанах – у рідних Чернівцях, а також відвідала свою бабусю, якій виповнилося 96 років! Приїжджати до берегині домашнього вогнища в гості на Різдво – давня традиція Лілії і всієї її величезною і дружної родини. Повернувшись у студію, ведуча опублікував свій "робочий" лук з п'ятничного ефіру ранкової програми "Ранок з Україною".

Для цієї мети теледіва обрала лаконічну і стриману сукню-міді кавового відтінку з великим геометричним принтом в стилі polka dot. Вона підкреслила талію тонким акуратним ремінцем і доповнила образ великими золотими сережками.

"Знаєте, у зв'язку з подіями, якими почався цей рік - настрій якось не дуже... Але це життя. Робота в самому розпалі. Тому, з новими силами - у новий рік. Налаштовуйте себе на все хороше. Ставте сміливі цілі. Діліться, що запланували на 2020? До речі, завжди цілі ефективніші, якщо вони чітко сформульовані (а не загальні). Я в студентські роки навіть писала їх. Працює, повірте", - запевнила вона.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Коментатори тут же "атакували" Лілію з компліментами і похвалили її стильний образ.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/ranok_ua)

Класно виглядаєте. Щоранку з вами!

Дуже гарне плаття

У Новому Році ви ще неймовірніша! Захоплююсь вами та вашим талантом! Дуже подобається ваша сукня, ви в ній неперевершена!

Красива

Сукня шикарна!

Квіточка ви, Лілічка

У вас бомбезна сукня! Гарно виглядаєте

Дуже гарна сукня і ви в ній

Чарівна

Чудово виглядаєте!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик показала, як вперше стала на ковзани і що з цього вийшло.