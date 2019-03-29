Це просто бомба: Потап висловився про пікантне відео Каменських

Відео: YouTube/NKofficial

У п'ятницю, 29 березня, популярна співачка Настя Каменських, вона ж NK, презентувала нову гарячу відеороботу на ремікс хіта хіта Peligroso, який вона записала разом із зіркою латиноамериканської музики De La Ghetto. Кліп вийшов настільки відвертим, що навіть має вікове обмеження – 16+. Прем'єру не зміг обійти увагою і продюсер співачки Потап, який також розмістив тизер відео в своєму Instagram.

Варто відзначити, що репер активно коментував анонси відео на сторінці Насті в мікроблозі, залишаючи красномовні смайли у вигляді полум'я.

"Настя Каменських у новому кліпі на пісню "Пелігросо" з латиноамериканської суперзіркою Де Ла Гетто, це просто бомба", - написав він на трьох мовах – англійській, українській та російській.

Шанувальники розділили захват Потапа і зізналися, що їм пісня також припала до смаку, а також не упустили можливості привітати його з яскравою прем'єрою роботи його підопічної.

"Це абсолютно новий рівень NK! Я пишаюся, що саме вона одна може представляти Україну і прославляти її у зовсім іншому континенті, як Південна Америка, це дорого коштує для всієї України!" "Настя-вогонь! Бомба!", "Вогонь! Настя дуже органічна в такому стилі", "Настуся вогонь, дуже класно. Яка ж ви, відмінна команда. Вітаю Настусю, і вас, як одного з авторів", - писали коментатори.

Сама Каменських зізналася, що кліп разом з Де Ла Гетта вони знімалися порізно: Настя – у Києві, а співак – в Майамі. Вона також пояснила, чому вирішила зробити ремікс на вже відомий хіт. За словами зірки, їй дуже сподобалася ця пісня, а у світовій практиці допустиме випускати існуючий трек в новій обробці, додавши йому свіже звучання.

Нагадаємо, що Настя Каменських "засвітилась" у новому молодіжному серіалі, де зіграла капризну зірку.

До речі, Потап влаштував стильну фотосесію з колишньою дружиною Іриною Горовою і розповів про їх стосунки.