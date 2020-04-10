Це була проблема: Потап розсекретив дієвий метод виховання сина

Потап, який твердо впевнений, що на карантині українські зірки повинні робити соціально-корисний і цікавий контент для шанувальників, вирішив випустити нове шоу, де разом зі своїм другом і колегою Олексієм Завгороднім "Позитивом" (екс-учасник "Время и Стекло", вокаліст гурту MOZGI) обговорює цікаві та актуальні теми, а також ділиться історіями з життя. Так, у першому випуску передачі 2POPОDCAST він чесно зізнався, що у нього були проблеми зі здоров'ям, і йому довелося пити антибіотики, через що репер пропускав домашні тренування і навіть впав у паніку. Тепер же він підняв питання карантинних буднів школярів, адже у продюсера підростає син Андрій, який зараз вчиться дистанційно.

Репер переконаний, що діти повинні бути самі зацікавлені в отриманні якісної освіти та зараз, коли навчання стало тимчасово онлайн, поставитися до цього з максимальною відповідальністю і подвійним запалом. Сам же Потап поділився власним методом мотивації сина до навчання і хороших оцінок.

Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

"У мене така фішка з сином. Розповім при всіх. Андрюха, не ображайся. Я тато, який здебільшого відсутній, тому що на концертах. Я подивився, що я, коли з'являюся ці два дні в місяць, три-чотири (я намагаюся весь час), ми з ним катаємося на всіх гірках. Я не скупився ні на що, купую все! І це була проблема, тому що не можна завалювати дитини подарунками. Я з ним домовився, що ми підсумовуємо оцінки, які він отримав за тиждень. Наприклад, він отримав 65, додаємо 0 і виходить 650. Якщо він отримав оцінки не нижче 8, то він отримує суму 650 грн електронних віртуальних грошей. Тому що так я витрачу на нього набагато більше. Наприклад, якщо він отримує 8, то -200, сімку – мінус 200. Ми почали грати в таку гру. Я почав витрачати менше грошей, він отримує своє електронне лаве, грає в усі свої віртуальні ігри. Це така система, і вона працює. Ми тепер стали телефонувати частіше, і він старається. У нас діють жорсткі правила – якщо хтось порушує, мінус", - розповів він деталі.

"Може у вас не така фінансова можливість, але питання не в грошах, а в стимулі", - пояснив Потап.

Відео: Youtube/2POPОDCAST

Раніше Потап переодягнувся в сукню дружини Насті Каменських і розпалив мережу запальним танцем.