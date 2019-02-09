Ось це попа: Каменських розбурхала мережу новим фото

Знаменита співачка порадувала своїх шанувальників новими фото
Популярная украинская певица Настя Каменских, вызвала восторг у поклонников своим новым фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.
Оголяться певица не стала, но даже в одежде, сидя за столиком в кафе фанаты певицы восхитились ее аппетитными формами.
Фото: instagram.com/kamenskux
Подписчики певицы оценили фото и оставили много восторженных комментариев.
"Вот это попа";
"Красотка";
"Настя ты меня убиваешь";
"Мадам ахх";
"Очень мило";
"Настя очень крутая";
Скриншот с Instagram
"Хорошая и привлекательная. Мне бы такую девушку";
"Сок просто";
"Вы как всегда чудесно выглядите";
"Шикарная брюнетка";
"Настя вы великолепная и очень…";
"Огонь";
Скриншот с Instagram
"Всегда мне нравилась";
"Попа как у Ким";
"В одежде вы намного красивее";
"Стройняшка, умничка";
"Шикардос".
Напомним, что Настя Каменских высказалась о создании нового дуэта.
Ранее сообщалось, что новый образ Насти Каменских в воздушном платье покорил сеть.
Мы также писали о том, что Каменских "нарвалась" на шквал комплиментов.