Ось це попа: Каменських розбурхала мережу новим фото

Знаменита співачка порадувала своїх шанувальників новими фото

Популярная украинская певица Настя Каменских, вызвала восторг у поклонников своим новым фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

Оголяться певица не стала, но даже в одежде, сидя за столиком в кафе фанаты певицы восхитились ее аппетитными формами.

Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчики певицы оценили фото и оставили много восторженных комментариев.

"Вот это попа";

"Красотка";

"Настя ты меня убиваешь";

"Мадам ахх";

"Очень мило";

"Настя очень крутая";

Скриншот с Instagram

"Хорошая и привлекательная. Мне бы такую девушку";

"Сок просто";

"Вы как всегда чудесно выглядите";

"Шикарная брюнетка";

"Настя вы великолепная и очень…";

"Огонь";

Скриншот с Instagram

"Всегда мне нравилась";

"Попа как у Ким";

"В одежде вы намного красивее";

"Стройняшка, умничка";

"Шикардос".

Напомним, что Настя Каменских высказалась о создании нового дуэта.

Ранее сообщалось, что новый образ Насти Каменских в воздушном платье покорил сеть.

Мы также писали о том, что Каменских "нарвалась" на шквал комплиментов.