"Це вже перебір": Каменських зняла штани і викликала обурення фанів

Багатьом підписникам набридло постійно милуватися на оголені сідниці співачки

Популярная певица Настя Каменских, известная также как NK , которая недавно устроила фотосет в эффектном образе хиппи, вызвала волну критики в сети из-за своих слишком откровенных фото. На новом снимке, опубликованном в Instagram, артистка сделала селфи в ванной, при этом она задрала майку и приспустила штаны, демонстрируя свою пятую точку во всей красе.

"#попакакуким soon..." - сопроводила публикацию Настя своим коронным хештегом.

На фото также видно ванну и биде. К слову, артистка позировала без макияжа, с собранными в пучок волосами и патчами под глазами.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Однако вместо того, чтобы нахваливать формы Каменских, как того, вероятно, ожидала звезда, пользователи сети выразили свое возмущение засильем "обнаженки" и постоянных фотографий с попой в аккаунте певицы. Кроме того, их поразил выбор места для снимка.

"А кроме ванной комнаты, сделать фото с попой негде?!";

"Сколько можно зад выкладывать???";

"Ким надо светить любимому, а не публике...";

"Ужас.... докатились! Настя, формы ваши безусловно хороши, но в туалете...

Вы же не фото Няша!";

"Только и можешь, что зад свой демонстрировать? Позор. Была нормальной женщиной. Женщину красит скромность!";

"Насть ну это уже ты опускаешся....это лишнее....";

"Это уже перебор";

"Зачем? В туалете фоткаться с приспущенными штанами??? Мир, куда ты катишься", - пишут недовольные поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Впрочем, нашлись и те, кому фото понравилось и они призвали Настю никого не слушать и продолжать выкладывать подобные кадры.

"Настя красотка!";

"Молодец , браво за то что тебе пофиг кто что напишет в комментариях. интересно наблюдать за твоей жизнью!";

"Красивая и целеустремлённая девушка. Побольше бы мужчин таких сильных и смелых как ты";

"Классная попка";

"Малышка ты огонь";

"Интересный образ и фото к нему", - считают фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменсих заинтриговала поклонников огромным кольцом на безымянном пальце, которое невозможно было не заметить, так же как и ее светящиеся счастьем глаза. Фаны тут же предположили, что она помолвлена.

К слову, подписчики Насти Каменских и Алексея Потапенко (настоящее имя Потапа) заподозрили, что артисты также вместе ездили в отпуск, ведь особо внимательные поклонники заметили, что на курортных кадрах они позируют у одного и того же бассейна.

Видео: РБК-Украина