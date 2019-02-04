"Це вже перебір": Каменських зняла штани і викликала обурення фанів

Багатьом підписникам набридло постійно милуватися на оголені сідниці співачки
Популярная певица Настя Каменских, известная также как NK , которая недавно устроила фотосет в эффектном образе хиппи, вызвала волну критики в сети из-за своих слишком откровенных фото. На новом снимке, опубликованном в Instagram, артистка сделала селфи в ванной, при этом она задрала майку и приспустила штаны, демонстрируя свою пятую точку во всей красе.
"#попакакуким soon..." - сопроводила публикацию Настя своим коронным хештегом.
На фото также видно ванну и биде. К слову, артистка позировала без макияжа, с собранными в пучок волосами и патчами под глазами.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Однако вместо того, чтобы нахваливать формы Каменских, как того, вероятно, ожидала звезда, пользователи сети выразили свое возмущение засильем "обнаженки" и постоянных фотографий с попой в аккаунте певицы. Кроме того, их поразил выбор места для снимка.
"А кроме ванной комнаты, сделать фото с попой негде?!";
"Сколько можно зад выкладывать???";
"Ким надо светить любимому, а не публике...";
"Ужас.... докатились! Настя, формы ваши безусловно хороши, но в туалете...
Вы же не фото Няша!";
"Только и можешь, что зад свой демонстрировать? Позор. Была нормальной женщиной. Женщину красит скромность!";
"Насть ну это уже ты опускаешся....это лишнее....";
"Это уже перебор";
"Зачем? В туалете фоткаться с приспущенными штанами??? Мир, куда ты катишься", - пишут недовольные поклонники.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Впрочем, нашлись и те, кому фото понравилось и они призвали Настю никого не слушать и продолжать выкладывать подобные кадры.
"Настя красотка!";
"Молодец , браво за то что тебе пофиг кто что напишет в комментариях. интересно наблюдать за твоей жизнью!";
"Красивая и целеустремлённая девушка. Побольше бы мужчин таких сильных и смелых как ты";
"Классная попка";
"Малышка ты огонь";
"Интересный образ и фото к нему", - считают фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Ранее Настя Каменсих заинтриговала поклонников огромным кольцом на безымянном пальце, которое невозможно было не заметить, так же как и ее светящиеся счастьем глаза. Фаны тут же предположили, что она помолвлена.
К слову, подписчики Насти Каменских и Алексея Потапенко (настоящее имя Потапа) заподозрили, что артисты также вместе ездили в отпуск, ведь особо внимательные поклонники заметили, что на курортных кадрах они позируют у одного и того же бассейна.
Видео: РБК-Украина