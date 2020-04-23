Це вогонь: Олег Винник несподівано виконав "Шлепки" Полякової в стилі хард-рок (відео)

Олег Винник в період карантину вирішив підняти настрій не тільки шанувальникам, але і колегам по сцені. На своїй сторінці в Instagram співак опублікував відео, в якому показав, що відбувається в концертному залі до приходу глядачів. У супровід музикантів артист виконав уривок з пісні «Шлепки» Олі Полякової, віртуозно з'єднавши його з рядками знаменитої арії Ленського з опери "Євгеній Онєгін". В аранжуванні Винника пісні зазвучали в стилі хард-рок.

«Всім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали кілька музичних імпровізацій. Дивіться першу прямо зараз. Чекаю ваших посмішок, бажаю всім нам здоров'я і натхнення!», - підписав ролик Олег. А також додав: «далі буде...», натякнувши на можливі інші кавери.

Фоловери схвалили ідею музиканта, оцінивши якісне звучання, живе виконання, харизму і гумор співака. А також почали писати в коментарях, чиї треки вони ще хотіли б почути в інтерпретації Олега Винника.

Клас! Несподівано! Цікаво і якісно. Як завжди у вас.

За що не візьметеся, все перетворюється на шедевр.

Яке звучання! Яка краса і сила голосу! Олег, незрівнянно!! Браво!

повний Відпад! Ось це, Олег, Ви бомбанули! Ульот! Величезне дякую, розвеселили!!! Голос круто звучить, скільки мощі!!! Браво, Майстер!!!

Настрій на раз піднялося! З почуттям гумору Ви явно та ти)))

Ого! Ось так здивували! Вийшло круто! Важкий рок Вам йде! Спасибі! Чекаємо продовження!

Я в приємному шоці! Дуже хочу Каменських у вашому виконанні

Давайте MARUV! – пишуть фоловерів.

Відреагувала і сама Королева ночі:

- Аааааааааааа!!!! Серйозно? Ну це вогонь! – написала Оля Полякова.