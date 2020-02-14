Оце ноги! 50-річна Дженніфер Допес показала досконале тіло в леопардовому вбранні

Дженніфер Лопес оголосила про нову колаборацію. Співачка, як Єва Лонгорія, розробила лінію взуття. Про це популярна артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. "Я дуже рада оголосити про випуск JLO JENNIFER LOPEZ, моєї нової колекції взуття, розробленої мною, вона продається тільки на @DSW. Зайдіть і зареєструйтеся, щоб робити покупки першими", – закликає шанувальників співачка.

Співачка в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Не менше уваги, ніж новина про взуття, привернула сама зйомка. А вірніше – 50-річна Дженніфер, яка позує в спокусливому костюмі – трусиках і куртці леопардового забарвлення. Доповнили образ туфлі з нової колекції, а також великі кільця-сережки. Макіяж Дженніфер зробили виразним, а волосся зачесали в гладку зачіску. Стрункі ноги, тонка талія, молодий овал обличчя – Лопес виглядає привабливою і спокусливою. Що тут же почали писати їй фоловери в коментарях.

Дженніфер виглядає просто розкішно в свої 50 (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, Лопес – одна з найбільших любительок відвертих образів, яка не упускає нагоди показати своє розкішне тіло. На нещодавній вечірці в честь "Оскара" 2020 вона блищала в зеленій сукні, розшитій паєтками, і просто підкорила всіх присутніх. Співачка одягла розкішну зелену сукню в підлогу, на тонких бретельках, з глибоким декольте, високим розрізом по нозі і спокусливим вирізом на стегні. Вбрання підкреслило стрункі ноги Лопес, пишні стегна і її розкішні груди. Виглядала Дженніфер надзвичайно привабливо, буквально затьмаривши на афтепаті інших знаменитостей.

Співачка на "Оскарі" 2020 (фото: instagram.com/jlo)

До речі, така форма – не просто результат хорошої спадковості. Дженніфер не раз зізнавалася, що вона серйозно ставиться до харчування, контролюючи все, що їсть протягом дня. А також весь вільний час "пропадає" на тренуваннях. Що ж, результат того явно вартий!