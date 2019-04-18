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"Це незаконно": MARUV поділилася провокаційним фото


Також співачка заінтригувала новою роботою "Mon Amour"

MARUV (Анна Корсун) вміє створювати навколо себе скандали і обговорення, в цьому співачка досягла "вищого пілотажу". І справа не тільки в її відмову брати участь в Євробаченні 2019 або виступи в Росії. Інтерес до себе виконавиця також підігріває пікантними і дуже відвертими фото на своїй instagram-сторінці.

До прикладу, не так давно Корсун показала серію фото з одного з концертів. Під час виступу співачка та її команда танцівниць приміряли ультра короткі міні-сукні кислотного жовтого кольору. Більше того, перед публікою MARUV імітувала поцілунок з дівчиною, а також танцювала на екстремально високих шпильках.

На цей раз співачка порадувала багатотисячну армію шанувальників черговим провокаційним фото. Співачка поділилася одним з кадрів своєї недавньої фотосесії. На знімку Анна Корсун тримає сигарету, підносячи її до губ. І млосно дивиться в кадр.

На співачці – наряд у велику чорну сітку, розпатлане волосся. А також навколо дим.

Провокаційна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

При цьому MARUV уточнила у шанувальника, чи чекають вони пісню "Mon Amour"? Швидше за все, мова йде про кліпі для нового хіта співачки.

Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки з приводу її нового знімка:

  • "Воу, жінка, постити такі фото - незаконно)"
  • "Немає Слів. Мабуть, самий приголомшливий знімок з усіх"
  • "Звичайно чекаємо! Ось це фотка!
  • "У мене вже ця пісня заїла в голові"
  • "Вау! Але найбільше хочеться прямі ефіри з тобою)"
  • "Звичайно чекаємо!!!! Незаконно викладати такі фотки!"
  • "Досі слухаю лайв версію з концерту"
  • "Фото дуже гарне, прям Марув Монро))) Пісню чекаємо звичайно ж, на концерті в душу запала сильно"
  • "Як стильно, смачно, МММ..."
  • "Мама буде попу бити за сигарети"
  • "Фото вище всяких похвал! Неймовірно красиво"

Нагадаємо, раніше MARUV здивувала образом "курочки ряби": вся в шкірі і лаку.

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