"Це незаконно": MARUV поділилася провокаційним фото

MARUV (Анна Корсун) вміє створювати навколо себе скандали і обговорення, в цьому співачка досягла "вищого пілотажу". І справа не тільки в її відмову брати участь в Євробаченні 2019 або виступи в Росії. Інтерес до себе виконавиця також підігріває пікантними і дуже відвертими фото на своїй instagram-сторінці.

До прикладу, не так давно Корсун показала серію фото з одного з концертів. Під час виступу співачка та її команда танцівниць приміряли ультра короткі міні-сукні кислотного жовтого кольору. Більше того, перед публікою MARUV імітувала поцілунок з дівчиною, а також танцювала на екстремально високих шпильках.

На цей раз співачка порадувала багатотисячну армію шанувальників черговим провокаційним фото. Співачка поділилася одним з кадрів своєї недавньої фотосесії. На знімку Анна Корсун тримає сигарету, підносячи її до губ. І млосно дивиться в кадр.

На співачці – наряд у велику чорну сітку, розпатлане волосся. А також навколо дим.

Провокаційна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

При цьому MARUV уточнила у шанувальника, чи чекають вони пісню "Mon Amour"? Швидше за все, мова йде про кліпі для нового хіта співачки.

Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки з приводу її нового знімка:

"Воу, жінка, постити такі фото - незаконно)"

"Немає Слів. Мабуть, самий приголомшливий знімок з усіх"

"Звичайно чекаємо! Ось це фотка!

"У мене вже ця пісня заїла в голові"

"Вау! Але найбільше хочеться прямі ефіри з тобою)"

"Звичайно чекаємо!!!! Незаконно викладати такі фотки!"

"Досі слухаю лайв версію з концерту"

"Фото дуже гарне, прям Марув Монро))) Пісню чекаємо звичайно ж, на концерті в душу запала сильно"

"Як стильно, смачно, МММ..."

"Мама буде попу бити за сигарети"

"Фото вище всяких похвал! Неймовірно красиво"

Нагадаємо, раніше MARUV здивувала образом "курочки ряби": вся в шкірі і лаку.