Це дуже нелегко: Ірина Білик розповіла, чим займається на карантині

Важко повірити, але 6 квітня знаменитій українській співачці Ірині Білик виповнилося 50 років! Артистка прекрасно виглядає і сповнена енергії - в честь ювілею вона планувала тур по Україні, до якого готувалася півроку, однак пандемія коронавіруса і карантин внесли свої корективи - концерти довелося перенести. Однак поп-діва не сумує і насолоджується спілкуванням з сім'єю - карантин вона проводить з мамою і молодшим синочком Табризом. В інтерв'ю "Вести.иа" зірка розповіла, чим вона займається самоізоляції і як ставиться до ситуації, що склалася.

"Я дуже довго готувалася до свого ювілейного туру, але видно так було задумано Богом, щоб мені ніколи не виповнювалося 50 і всі ювілейні урочистості скасувалися через карантин", - зізналася Білик.

За словами співачки, їй давно хотілося більше часу проводити вдома з сім'єю - і ось це бажання несподівано виповнилося.

"Я давно мріяла побути вдома місяць або два. І не приховую, що думаю, а може бути це мої бажання настільки сильні, що вся земна куля зупинилася. Так, я говорила про те, як би я хотіла побути вдома пару місяців і просто нічого не робити. І тільки я це вимовила, буквально через тиждень гримнув карантин", - зазначила артистка.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Час, що з'явився, дав їй можливість навести порядок в будинку і нарешті розібрати концертні вбрання, а також краще піклуватися про синочка.

"Я давно мріяла розібратися з речами в своєму будинку. У мене багато валіз з костюмами. Всі вони були звалені в окремі купки. І незадовго до карантину я, дивним чином, але купила три шафки, куди хотіла все скласти. Але у мене ж ювілейний тур, ось шафи і "гуляли". І ось тепер у мене є час все красиво розкласти. Та що там шафи... У мене тепер є час навіть вночі спати зі своїм молодшим сином у ліжку, міняти пелюшки, змінювати його одяг, прокидатися серед ночі. Це дуже нелегко, але мені це подобається робити", - поділилася Ірина.

Фото: Ірина Білик з сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Звичайно ж, не обходиться і без готування - однак артистка намагається не надто цим захоплюватися, щоб не набрати зайвого.

"Сидячи на карантині вдома, я ставлюся до їжі вибірково. І та їжа, яку я готувала раніше, практично зникла з мого столу. Основа мого харчування - це гречка та овочеві салати. Іноді це може бути шматочок сиру. Але, якщо чесно, я дуже слідкую за тим, щоб не поправитися. Тому що карантин одного разу закінчиться, а я зобов'язана вийти з нього такою ж стрункою, красивою, якою йшла в цю вимушену відпустку. Ще один стимул мало їсти - мої вбрання, які не дають мені можливості поправитися", - розповіла виконавиця.

Нагадаємо, іменинниця Ірина Білик зробила несподівані визнання про чоловіка Аслана Ахмадова і сина. При цьому співачка назвала себе "хитрою дружиною".