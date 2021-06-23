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Це наша природа: Мішина в купальнику зробила відверте зізнання

Автор: Марина Настевич

Ксенія Мішина продовжує відпочивати в рідному Криму, куди поїхала з найріднішими і близькими, щоб відсвяткувати своє 32-річчя. Актриса насолоджується прогулянками на яхті і по окупованому Севастополю, смачною їжею і компанією коханих людей. Також вона розповіла про те, що нещодавно усвідомила важливу річ.

У своєму Instagram зірка поділилася ефектними фото в купальнику і зізналася, що розучилася отримувати насолоду від життя.

Мішина позувала на яхті в чорно-білому купальнику з високою талією і масивних сонцезахисних окулярах.

Артистка зазначила, що їй нелегко дається просто отримувати задоволення, але вона намагається це виправити.

"Кайфувати! Тільки недавно я по-справжньому усвідомила, що це насправді не так вже й легко. Але це і є наша природа. Зрозуміти це складно, це потрібно відчути. Останнім часом я намагаюся приділяти увагу тому, чого хочу, а не тому, що треба. Я так багато працювала над поліпшеннями всього в своєму житті і в якийсь момент усвідомила, що просто розучилася насолоджуватися. Але всередині кожної жінки є Богиня, яка знає для чого вона тут. І моя почала бунтувати і нагадала мені про що моя жіноча суть, моя природа", - відверто поділилася Ксенія.

Ксенія Мішина захопила формами в купальнику і мудрими думками (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса розповіла про свої плани і прагнення, які має намір втілити в життя.

"Я хочу розкрити свою чутливість на максимум, хочу отримувати задоволення від усього, що бачу, відчуваю, створюю. Хочу бути в кожному моменті і смакувати ті смаки, які присутні в моєму коктейлі. Нехай там буде і гірчинка і перчинка. А як то кажуть: чого хоче жінка, того хоче Бог! Так що я вірю, все буде саме так!" - заявила перша українська "Холостячка".

Підписники підтримали Мішину і не залишили її без компліментів.

  • Ви принадність!
  • Чудова!
  • Дуже красива. Ти права, Ксюш
  • Красива і мудра дівчина! Пост шикарний
  • Ксюшечка, будь счаслива!
  • Краса
  • Шикарна
  • Кайфую від перегляду ваших фото, сторіс і постів, і від вашої з Сашею шаленої любові
  • Яка ж ви справжня з природною внутрішньою і зовнішньою красою!

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина похвалилася фігурою в купальнику на морській прогулянці в окупованому Криму, звідки вона родом.

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фигураКсения Мишина