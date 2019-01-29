"Це моя любов": Марина Боржемска-Узєлкова заінтригувала несподіваним зізнанням

Зірковий тренер кардинально змінює своє життя

Марина Боржемская-Узелкова уверена, что после развода с мужем, жизнь не заканчивается. Тренер проекта "Зважені та щасливі", совсем недавно ошеломила поклонников новостью, что их брак в Вячеславом Узелковым дал трещину, как уже начала создавать другую холостую жизнь и под другим именем. Об этом она рассказала своим поклонникам в своем аккаунте Instagram. А еще заинтриговала неожиданным признанием.

Видео: (instagram.com/uzelkova.marina)

"Сейчас мне хочется что-то в своей жизни изменить, заиграть новыми красками. Я была Мариной Узелковой, а теперь мне хочется быть Мариной Боржемской — это будет мое новое имя, мое новое "я", - призналась в своих ожиданиях от жизни без мужа Марина.

"По поводу фамилии, мне не хочется пользоваться тем, что мне не принадлежит сейчас, с Боржемской, я рождена и она по праву является моей, дальше буду расти и развиваться уже с ней", - так телеведущая прокомментировала смену своей фамилии.

Фото: (instagram.com/uzelkova.marina)

А еще звездный тренер рассказала, с кем она познакомилась в Египте и смело связала свою жизнь.

"Я поняла, что это моя любовь. Какой он красивый, волшебный, солнечный, светлый", - так описала свое знакомство Марина с цветком Плюмерия, который стал логотипом ее нового бренда.

Фото: (instagram.com/uzelkova.marina)

Задумка Боржемской только начинает осуществляется и позже она обещала подписчицам рассказать все подробности. А также поблагодарила их за поддержку и мотивацию.

Напомним, ранее Марина Боржемская-Узелкова рассказала что всегда есть у нее в холодильнике, и какой вредный продукт она себе позволяет.

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