"Це моя любов": Марина Боржемска-Узєлкова заінтригувала несподіваним зізнанням

Фото: Марина Боржемская-Узєлкова (instagram.com/uzelkova.marina)

Зірковий тренер кардинально змінює своє життя

Марина Боржемская-Узєлкова впевнена, що після розлучення з чоловіком, життя не закінчується. Тренер проекту "Зважені та щасливі", зовсім нещодавно приголомшила шанувальників новиною, що їх шлюб в Вячеславом Узєлковим дав тріщину, як вже почала створювати інше холостяцьке життя і під іншим ім'ям. Про це вона розповіла своїм шанувальникам у своєму акаунті Instagram. А ще заінтригувала несподіваним зізнанням.

Відео: (instagram.com/uzelkova.marina)

"Зараз мені хочеться щось у своєму житті змінити, заграти новими фарбами. Я була Мариною Узєлковою, а тепер мені хочеться бути Мариною Боржемскою — це буде моє нове ім'я, моє нове "я", - зізналася у своїх очікуваннях від життя без чоловіка Марина.

"З приводу прізвища, мені не хочеться користуватися тим, що мені не належить зараз, з Боржемской, я народжена і воно по праву є моїм, далі буду рости і розвиватися вже з ним", - так телеведуча прокоментувала зміну свого прізвища.

Фото: (instagram.com/uzelkova.marina)

А ще зірковий тренер розповіла, з ким вона познайомилася в Єгипті і сміливо пов'язала своє життя.

"Я зрозуміла, що це моя любов. Який він гарний, чарівний, сонячний, світлий", - так описала своє знайомство Марина з квіткою Плюмерії, яка став логотипом її нового бренду.

Фото: (instagram.com/uzelkova.marina)

Задумка Боржемской тільки починає здійснюється і пізніше вона обіцяла подписчицам розповісти всі подробиці. А також подякувала їм за підтримку і мотивацію.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемская-Узєлкова розповіла, що завжди є у неї в холодильнику, і який шкідливий продукт вона собі дозволяє.

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