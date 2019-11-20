Дуже мило! Кім Кардашьян зворушила мережу рідкісними фото молодших дітей

Кім Кардашьян, як відомо, не тільки успішна бізнесвумен і негласна королева мережі Instagram, але і щаслива мама чотирьох дітей. Тому періодично мікроблог зірки перетворюється в зведення «мімімішних» постів про малюків. Сьогодні, 20 листопада, Кім вкотре вирішила розчулити шанувальників кумедними кадрами.

Кім обожнює дитячі фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-річна зірка опублікувала фото молодших дітей: однорічної Чикаго і Псалма, який з'явився на світ навесні цього року. Діти лежать на ліжку, дивлячись у камеру, і виглядають щасливими і спокіними. А ще – стильними. Дівчинку одягли в кремового відтінку сарафан і білі шкарпетки, доповнивши її образ кумедною гумкою для волосся з котячою мордочкою. А Псалм одягнений в костюм бежевого відтінку. «Моє серце!», – написала Кім під кадром.

Норт з дитинства стильна (фото: instagram.com/kimkardashian)

Згадала Кім і про старшу дочку – 6-річну Норт, яка сьогодні вже заслужила статус модної ікони знаменитого сімейства. Кім вирішила згадати часи, коли дівчинка була молодшою. На архівному фото Норт виглядає не менш яскраво і неординарно. Вона приміряла блідо-рожеве плаття з такого ж відтінку колготками, а зверху – рожеву шубу зі штучного хутра. Завершують образ кольє, сережки і яскраво-червоний манікюр. «Моя Норзі була такою маленькою», – не змогла стримати слів розчулення Кім.

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Почала ж цю серію сімейних кадрів Кім з зізнання у коханні своєму чоловікові – Каньє Уесту. Дівчина показала пару кадрів, зроблених в магазі. Здавалося б, звичайні фото буквально просочені романтикою простих речей, зроблених разом. Кім і Каньє, навіть підбираючи одяг і дивлячись в дзеркало, виглядають закоханими один в одного. «Публікую просто для того, щоб сказати: я люблю його дуже сильно», – додала зірка романтичний підпис.