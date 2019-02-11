"Це майстерність!" Стильна Надя Дорофєєва захопила мережу сміливим вчинком

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Заради привабливого і стильного знімка співачці довелося пожертвувати власним комфортом

Популярна українська співачка і it-girl Надя Дорофєєва, яка з робочим візитом вирушила в Нью-Йорк, регулярно балує шанувальників стильними стрітстайл фото, причому після публікації одного з них фани навіть запідозрили артистку в цікавому положенні. Цього разу Надя зізналася, що фотосесія на вулиці далася їй нелегко через низьку температуру повітря, про що вона повідомила в Instagram.

На фото співачка позує у блискучих штанях з паєтками кольору металік, білій блузці-толстовці і вишуканому класичному бежевому тренчі. Дорофєєва зізналася, що одягнена зовсім не по погоді, але намагається цього ніяк не видавати. Образ вона доповнила масивними золотими прикрасами.

"Коли на вулиці -3. Відчувається – 15. А ти робиш вигляд , що +13", - лаконічно підписала зірка своє вуличне фото.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники стали переживати за стан здоров'я учасниці гурту "Время и стекло", а також нахвалювати її впізнаваний і своєрідний стиль одягу.

"Усмішка ангела!", "Це і є майстерність!", "Найчарівніша посмішка", "Королева погоди", "Це все із-за вітру. Одягайтеся тепло, Надюша, бережіть себе", "Штани круті", "Яка красуня", "Супермодна Надя", "Дуже стильна", "Твій стиль - це окреме мистецтво", - відзначали вражені прихильники.

Скріншот комментарев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Надя не втрималася і від портретного фото, на якому зображена з трендовим аксесуаром – пов'язкою на голові з великим написом Gucci і оригінальними великими сережками у вигляді масивних перлин-підвісок. Макіяж зірки з акцентом на очі припав шанувальникам артистки до душі – широка стрілка і підведене синім нижнє повіку підкреслило глибину її погляду.

"Заглянь всередину", - коротко і красномовно підписала Надя стильний кадр.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в захват від споглядання своєї улюблениці і похвалили її зовнішній вигляд і образ в цілому.

"Яка ж ти красива. Прямо як весна", "Ти дуже гарна і мила", "Це шалено красиво", "Красуня", "сама-Сама", "Нереальна", "Гуччі гьорл", "Надя,стильненько!", "Ти просто чудова", - не стримувалися коментатори.

Скріншот комментарев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва показала стильний нью-йоркський образ з білим шкіряним беретом.

До речі, Надя Дорофєєва не змогла стримати радості від чергового візиту в Нью-Йорк, де якраз проходить Тиждень моди.

Відео: РБК-Україна