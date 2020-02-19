Це по любові: 6 зіркових пар з різницею у віці 20 і більше років

Пари з великою різницею у віці завжди піддаються критиці і нападкам з боку оточуючих. А тим більше – зіркові. Але ці знаменитості своїм прикладом доводять: справжній любові ніщо не перешкода. І вже тим більше – паспортні дані.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі, різниця 31 рік

Мабуть, цій парі дісталося найбільше. Шанувальники ніяк не можуть пробачити Венсану, як він «обійшовся» з Монікою Беллуччі, незважаючи на те, що на момент зустрічі Кунакі і Касселя він був розлучений. Тіну в свою чергу звинувачували у тому, що вона нібито хотіла отримати в чоловіки відомого актора. Хоча сама дівчина навіть не підозрювала, ким є її майбутній чоловік на першому і навіть другому побаченні. Модель виросла практично на пляжі, і кіноіндустрія обійшла її стороною. Більше того – і сама Тіна була з розбитим серцем після розриву з бойфрендом і нікого не шукала. Зараз, навіть через кілька років, в парі панує гармонія. Щасливі Венсан і Тіна подорожують, знімаються для спільних проектів, виховують улюблену дочку і планують завести ще дітей.

Венсан і Тіна просто обожнюють один одного (фото: instagram.com/tinakunakey)

Джейсон Стетхем і Роузі Хантінгтон-Уайтлі, різниця 20 років

В цій парі різниця у віці зіграла величезну роль, але тільки в позитивному ключі. За словами знаменитого голлівудського красеня, при першій зустрічі його полонила крихкість і «беззахисність» Роузі. Її ж миттю привернула сила, розум, досвід і чарівність Джейсона. В інтерв'ю 32-річна зірка зізнавалася: чоловік – її кращий наставник і критик, і вона рада вчитися у нього і бути «як за стіною». Пара разом вже давно, і здається, повага і любов одне до одного у цій парі тільки міцнішає.

Роузі і Джейсон люблять разом блищати на червоних доріжках (фото: instagram.com/rosiehw)

Річард Гір і Алехандра Сілва, різниця 34 роки

Сивина в голову, біс в ребро – приблизно так сприймали новий роман знаменитого голлівудського красеня. Але коли в 2018-му році 69-річний актор вступив з письменницею Алехандрою в офіційний шлюб, а в 2019-му на світ з'явився Олександр Гір, плітки вщухли. До того ж Гір давно захоплений духовними пошуками і явно не знаходиться в полоні у земних пристрастей.

Річард Гір і Алехадра під час відпочинку (фото: прінтскрін instagram.com/peopletalkru)

Алек Болдуін і Хіларі Томас, різниця 26 років

Ще один голлівудський серцеїд, який шукав свою суджену до 54-ти років. З інструктором з йоги Хіларі Томас Алек одружився 2012-му, через рік після знайомства, і до сьогодні не може натішитися такому подарунку долі. Пара дарма часу не гаяла і встигла обзавестися чотирма дітьми. Дочка Кармен Габріела, а також сини Рафаель Томас, Леонардо Енджел Чарльз і Ромео Алехандро Девід – справжня гордість Алека. Були в родині і труднощі: у минулому році світ приголомшила новина, що Хіларі втратила 5-ту дитину. Але на щастя, вони пару тільки зблизили.

Хіларі мило привітала чоловіка з 9-річчям з дня зустрічі (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

Брюс Уілліс і Емма Хемінг, різниця 23 роки

Міцний горішок виявився не менш міцним і надійним і в сімейному житті. Актор був одружений два рази, що за голлівудськими мірками – ознака стабільності і постійності. Перший шлюб – з Демі Мур – тривав 13 років. А другий – з 2009-го і по сьогодні. Причому Брюсу вдалося зберегти хороші стосунки як з трьома дочками від першого шлюбу, так і з екс-дружиною (Демі навіть була присутня на весіллі Брюса і Емми). У нинішньому союзі Вілліс став батьком ще двох дівчаток.

Емма часто показує романтичні знімки з чоловіком (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс, різниця 25 років

Ну і наостанок союз, що було буквально визначено небесами. Дуглас і Зета-Джонс народилися в один день – 25-го вересня, що ще більше зблизило їх. Цій парі довелося пережити чимало складних моментів, але вони вистояли і у цьому році відзначать 20-ту річницю шлюбу. Щоб оцінити рівень захоплення подружжя одне одним, досить поглянути на їх мікроблоги. Досі Майкл і Кетрін обожнюють згадувати знакові моменти їх життя: зустріч, народження дітей і спільні поїздки... Вони постійно подорожують і не упускають нагоди зізнатися один одному в любові.

Романтичний пост Кетрін на 14-е лютого (фото: instagram.com/catherinezetajones)