Це любов: Володимир Остапчук натякнув на нову кохану

Володимир Остапчук радіє весні, і першого березня опублікував фотографію в Instagram, на якій він щасливо посміхається. При цьому його обіймає чиясь жіноча рука.

Під своїм фото український телеведучий зазначив, що весна – це любов. Таким чином шанувальниці Остапчука запідозрили його в нових відносинах.

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

При цьому багато обурених тим, що він викладає подібні фотки, оскільки нещодавно розлучився зі своєю дружиною.Деякі також пожартували на рахунок його б'юті-процедур.

Судячи з кількості б'юті-процедур у Вови останнім часом. Можливо, це його рука;

Молодець Вова дітей залишив нові будуть. А потім в 50 років давати інтерв'ю будеш: "Мене ніхто не любить, ніхто не приголубити, піду я у садочок наїмся червячків";

Якось це підло. Таке відчуття, що фото викладено щоб побісити колишню. Мовляв ти сиди там із двома дітьми, а в мене нове життя, я он який щасливий з новою мадамою. Точніше навіть не з цілої мадамою, а з її рукою;

Ну все втратили чоловіка;

Ви мене звичайно вибачте, справа ваша і включіть трохи емоційний інтелект, ви не так давно розлучилися, можна з такими постами почекати, подумайте не тільки про себе.

А любов - це відповідальність, порядність, не тільки бездумне захоплення.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Остапчук жорстко посварився з фанатками чрез докір в його зрадах і безвідповідальне ставлення до своїх дітей.

Раніше повідомлялося про те, що колишня дружина Остапчука Олена Войченко здивувала черговим визнанням про телеведучого.