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Це любов: Володимир Остапчук натякнув на нову кохану

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2020 - 20:02
Це любов: Володимир Остапчук натякнув на нову кохану
Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Володимир Остапчук заінтригував прихильниць новою фотографією

Володимир Остапчук радіє весні, і першого березня опублікував фотографію в Instagram, на якій він щасливо посміхається. При цьому його обіймає чиясь жіноча рука.

Під своїм фото український телеведучий зазначив, що весна – це любов. Таким чином шанувальниці Остапчука запідозрили його в нових відносинах.

Це любов: Володимир Остапчук натякнув на нову кохану

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

При цьому багато обурених тим, що він викладає подібні фотки, оскільки нещодавно розлучився зі своєю дружиною.Деякі також пожартували на рахунок його б'юті-процедур.

  • Судячи з кількості б'юті-процедур у Вови останнім часом. Можливо, це його рука;
  • Молодець Вова дітей залишив нові будуть. А потім в 50 років давати інтерв'ю будеш: "Мене ніхто не любить, ніхто не приголубити, піду я у садочок наїмся червячків";
  • Якось це підло. Таке відчуття, що фото викладено щоб побісити колишню. Мовляв ти сиди там із двома дітьми, а в мене нове життя, я он який щасливий з новою мадамою. Точніше навіть не з цілої мадамою, а з її рукою;
  • Ну все втратили чоловіка;
  • Ви мене звичайно вибачте, справа ваша і включіть трохи емоційний інтелект, ви не так давно розлучилися, можна з такими постами почекати, подумайте не тільки про себе.
  • А любов - це відповідальність, порядність, не тільки бездумне захоплення.

Це любов: Володимир Остапчук натякнув на нову кохану

Це любов: Володимир Остапчук натякнув на нову кохану

Це любов: Володимир Остапчук натякнув на нову кохану

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Остапчук жорстко посварився з фанатками чрез докір в його зрадах і безвідповідальне ставлення до своїх дітей.

Раніше повідомлялося про те, що колишня дружина Остапчука Олена Войченко здивувала черговим визнанням про телеведучого.

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Новини України Володимир Остапчукшоубиз
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