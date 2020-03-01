Це любов: Володимир Остапчук натякнув на нову кохану

Володимир Остапчук заінтригував прихильниць новою фотографією
Володимир Остапчук радіє весні, і першого березня опублікував фотографію в Instagram, на якій він щасливо посміхається. При цьому його обіймає чиясь жіноча рука.
Під своїм фото український телеведучий зазначив, що весна – це любов. Таким чином шанувальниці Остапчука запідозрили його в нових відносинах.
Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
При цьому багато обурених тим, що він викладає подібні фотки, оскільки нещодавно розлучився зі своєю дружиною.Деякі також пожартували на рахунок його б'юті-процедур.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що нещодавно Остапчук жорстко посварився з фанатками чрез докір в його зрадах і безвідповідальне ставлення до своїх дітей.
Раніше повідомлялося про те, що колишня дружина Остапчука Олена Войченко здивувала черговим визнанням про телеведучого.