Це любов! Санта Дімопулос у сукні-вишиванці растрогола ніжним фото з донечкою

Екс-"ВІА Гра" показала улюблену дівчинку
Молода мама Санта Дімопулос, яка нещодавно поділилася подробицями пологів в Монако, душі не чує в своїй маленькій донечці. Зірка буквально не випускає її з рук і з задоволенням ділиться кадрами з дитиною в instagram, правда, обличчя дівчинки поки не показує. Зараз мама і маля продовжують відновлювати сили в Монте-Карло.
Знаменитість вирішила порадувати підписників ніжним знімком з донечкою на руках. Санта позує в розкішному платті-вишиванці і зручних білосніжних кросівках, вона сховала очі за сонячними окулярами. Зіркова мама дбайливо пригортає дитину до себе. Вона розташувалася на м'яких диванах-шезлонгах з подушками біля басейну.
"Моя булочка", - з трепетом і любов підписала знімок артистка і бізнес-леді.
Фото: Санта Дімопулос з донькою (instagram.com/santadimopulos)
У коментарях під ніжним кадром підписники зірки навперебій стали захоплюватися мамою і її солодкою дівчинкою, а також відмітили, що Санта швидко прийшла у форму і виглядає просто приголомшливо. Щоправда, співачка дещо пококетувала і повідомила, що поки ще не відновила фігуру. Втім, шанувальники вирішили, що вона просто наговорює на себе.
"Яка ви худенька вже! Ви відьма", - зазначила одна з підписниць зірки. "Це фото таке! Я реально товста", - відповіла Санта.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Санта Дімопулос розкрила подробиці про перші дні свого материнства.