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Це любов: Потап і Настя Каменських зворушили спортивною романтикою


Зіркова пара бажає всім доброго дня

Потап і Настя Каменських тепер все частіше і частіше радують шанувальників спільними фото і відео. Зіркова пара буквально засипає багатомільйонну армію фанатів десятками яскравих кадрів. При цьому молодята вважають за потрібне розділяти з фанами ледь не кожен свій крок. Особливо це "правило" поширюється на ранкові тренування пари.

Так, на своїй instagram-сторінці Потап опублікував нове спільне фото з Каменських. Пара ніжно обіймається, репер дивиться в камеру, а Настя з любов'ю пригорнулася до свого коханого. На музикантах – спортивна форма. Та й сам Потап зазначив, як круто займатися спортом разом – особливо влітку, вранці, перед настанням спеки.

"Sports Together! Love to the World! Так прикольно рано встати влітку, до спеки, потрениться і кайфувати один від одного, Чим Пім Пау! Тому, що разом все легше і прикольніше, веселіше і якось по-родинному", - пише Потап.

Романтичні Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Більш того, музикант також опублікував коротке відео в розділі сторіз. В якому вони з Настею побажали всім доброго дня. Відповідне відео з'явилося на twitter-блозі MyGlamWish.

Шанувальники пари поспішили прокоментувати їх нове фото:

  • "Ну, я не можу! Скільки любові і ніжності тепер у твоєму аккаунті! Счааастье"
  • "Які ви позитивно-щасливі"
  • "Гарна і щира пара)"
  • "Щастя вам до лиця!!!! Нехай так буде завжди!"
  • "Кайфушечки"
  • "Розумні слова"
  • "Ви круті!"
  • "Задихатися від любові в обіймах"
  • "Кайфувати від один одного"
  • "Це любов! Мати її!"

Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, до цього Потап забавно "потроллил" заспану Настю Каменських за помилки в англійській. Цікаво, що тоді пара також збиралася на тренування. Тільки перед заняттями Каменських решилапохвастаться новими подарунками від шанувальників.

А ще трохи пізніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Камеснких приготувала потапу домашні котлетки.

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