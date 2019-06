Це любов: Потап і Настя Каменських зворушили спортивною романтикою

Потап і Настя Каменських тепер все частіше і частіше радують шанувальників спільними фото і відео. Зіркова пара буквально засипає багатомільйонну армію фанатів десятками яскравих кадрів. При цьому молодята вважають за потрібне розділяти з фанами ледь не кожен свій крок. Особливо це "правило" поширюється на ранкові тренування пари.

Так, на своїй instagram-сторінці Потап опублікував нове спільне фото з Каменських. Пара ніжно обіймається, репер дивиться в камеру, а Настя з любов'ю пригорнулася до свого коханого. На музикантах – спортивна форма. Та й сам Потап зазначив, як круто займатися спортом разом – особливо влітку, вранці, перед настанням спеки.

"Sports Together! Love to the World! Так прикольно рано встати влітку, до спеки, потрениться і кайфувати один від одного, Чим Пім Пау! Тому, що разом все легше і прикольніше, веселіше і якось по-родинному", - пише Потап.

Романтичні Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Більш того, музикант також опублікував коротке відео в розділі сторіз. В якому вони з Настею побажали всім доброго дня. Відповідне відео з'явилося на twitter-блозі MyGlamWish.

Шанувальники пари поспішили прокоментувати їх нове фото:

"Ну, я не можу! Скільки любові і ніжності тепер у твоєму аккаунті! Счааастье"

"Які ви позитивно-щасливі"

"Гарна і щира пара)"

"Щастя вам до лиця!!!! Нехай так буде завжди!"

"Кайфушечки"

"Розумні слова"

"Ви круті!"

"Задихатися від любові в обіймах"

"Кайфувати від один одного"

"Це любов! Мати її!"

Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, до цього Потап забавно "потроллил" заспану Настю Каменських за помилки в англійській. Цікаво, що тоді пара також збиралася на тренування. Тільки перед заняттями Каменських решилапохвастаться новими подарунками від шанувальників.

А ще трохи пізніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Камеснких приготувала потапу домашні котлетки.