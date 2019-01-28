"Це круто": колектив бандуристів "Шпилясті кобзарі" показав драйв на Голосі країни

"Шпилясті кобзарі" – "Щедрик" – выбор вслепую – Голос страны 9 сезон (youtube.com)

"Шпилясті кобзарі", участники второго дня отбора вслепую на "Голосі країни", покорили сердца зрителей невероятно современным звучаниям старинных инструментов. Стильное выступление бандуристов не оставило равнодушными и судей, которые тоже оценили талант ребят. Тренером бойз-бенда современных кобзарей стал Потап.

Фото: Шпилясті кобзарі (instagram.com/shpylyasti)

Ребята познакомились в единственном в Украине Стритивском педагогическом колледже кобзарского искусства, который сейчас переживает сложные времена. Летом прошлого года из-за недобора учеников на специальность "Народные инструменты" (поступило всего 2 заявки на 12 мест) колледж оказался на грани закрытия.

Фото: Шпилясті кобзарі (instagram.com/shpylyasti)

Поэтому цель ребят, которые однажды взяли в руки бандуры, и теперь не представляют без них своей жизни - популяризировать бандуру и доказать, что современные кобзари это - стильные молодые музыканты, которые мозут "зажечь" публику. Они пришли на проект, чтобы доказать, что старинный инструмент может звучать современно и драйвово.

Фото: Шпилясті кобзарі (instagram.com/shpylyasti)

Кроме того, несмотря на то, что ребята достаточно молодой коллектив, у них даже есть свой клип на Youtube. "Шпилясти кобзарі" спели на украинском языке хит Jingle Bells и сняли в новогоднем видео шестерых бездомных щенков, чтобы найти для них дом. Идея видеоклипа и слова украинской версии новогодней песни принадлежат поэтессе Оксане Боровец, которая занимается проектом развития бренда бандуры в Украине Bandura Style.

Фото: Шпилясті кобзарі (instagram.com/shpylyasti)

Кроме исполнения, обработанных под современное звучание народных украинских песен, ребята играют и мировые хиты разных времен, и даже миксуют современные композиции с народными мотивами.

Читайте также, кто прошел на Голос країни 2019. Итоги "слепых прослушиваний" второго эфира.

Также новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.