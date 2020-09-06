Це було круто: Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар про весілля і відносини після розлучення

Відома хореграф і танцівниця Олена Шоптенко три роки була одружена з колегою по сцені Дмитром Дікусаром - це була дуже яскрава і гарна пара. Однак вони не змогли зберегти шлюб і в 2016 році розлучилися. З тих пір колишнє подружжя часто бачаться, адже вони обидва беруть участь у шоу Танці з зірками.

Втім, це не викликає жодних проблем, адже їм вдалося зберегти теплі і дружні відносини. Так, на 15-річчі програми "Світське життя" Олена і Дмитро навіть виконали чуттєвий танець під пісню Христини Соловій "Тримай". В інтерв'ю Каті Осадчій колишні закохані згадали своє весілля.

"Я пам'ятаю все свято. Це було дуже круто", - зазначив Дікусар.

Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар зберегли добрі відносини після розлучення (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Нагадаємо, що їх одруження відбулося в Грузії в 2013 році. Шоптенко також згадує той день з посмішкою.

"У нас дійсно було круте одруження. У мене більше не було весілля після цього. Я пам'ятаю з теплом цей час. І дуже класне місце — гори. Це дуже приємна частина нашого життя. Мені здається, що круто, що ми змогли її перенести в наші нинішні житті саме такою", - поділилася танцівниця.

Крім того, Олена зазначила, що вони з Дікусаром прекрасний приклад того, що після розлучення цілком можна нормально спілкуватися і дружити.

"Тому що так буває і ми люди. Ми насправді багато пропрацювали один з одним і я дуже вдячна Дмитру за той досвід, який він мені дав. Це класно, коли люди просто можуть залишитися друзями", - вважає хореограф.

Відзначимо, що в 2018 році Олена народила сина від нинішнього чоловіка Олексія Іванова.

Альона Шоптенко виховує дворічного сина з другим чоловіком (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

У Танцях з зірками 2020 Шоптенко танцює в парі з Олегом Винником, а Дікусар - зі Славою Камінською з НеАнгелів.

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко вперше прокоментувала розрив з Дмитром Дікусаром, який був обопільним рішенням.

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