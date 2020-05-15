ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це кінець: Віка з Холостяк-10 зробила відверте зізнання про нервову церемонію троянд

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2020 - 10:52
Це кінець: Віка з Холостяк-10 зробила відверте зізнання про нервову церемонію троянд
Віка з Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

Віка зізналася, яку бурю емоцій пережила

Вже сьогодні, 15 травня, на телеканалі СТБ покажуть одинадцятий випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Нерви напружені, емоції на самому піку - зовсім скоро шанувальники шоу дізнаються, кому Макс Михайлюк зробить пропозицію. Зазначимо, що на проекті залишилося всього три учасниці - Даша, Дана і Віка. У минулому випуску дівчата знайомили Макса зі своїми рідними. Тоді ж, за підсумками десятого випуску, проект покинула одна з найсильніших учасниць - Христина. Дівчина, на думку Макса, була не завжди чесною і щирою з ним.

В майбутньому одинадцятому випуску вже дівчата будуть знайомитися з батьками Макса. Для цього вони приїдуть в його рідне місто - Одесу.

Тим часом учасниці продовжують ділитися спогадами від попередніх випусків. Наприклад, Віка з Холостяк-10 зробила чесне визнання. Дівчина була впевнена, що десята церемонія троянд буде для неї останньою.

На своїй instagram-сторінці Віка поділилася емоціями. Схоже, що так сильно вона ще на проекті ніколи не переживала.

“Нерви, напруга, шалений стрес, тряслося від хвилювання все тіло, серце билося так, що думала було чутно через мікрофон. А в голові лише одне: «Мовчи Віка, щоб не зірватися! Ти сильна!» - ось що я тоді відчувала на церемонії троянд. Мені здалося що це кінець, the end нашої з ним історії", - відверто пише Вікторія.

І все ж дівчина знає точно - чому бути, того не минути!

“Але як би там не було, я знаю лише одне, все в нашому житті відбувається саме так, як судилося і повинно бути! З вірою в краще ми летимо далі - на зустріч долі і знайомству з батьками Макса", - підсумувала Віка.

При цьому свою посаду вона, звичайно ж, супроводила фото з попередньої церемонії троянд, яка пройшла в чорно-золотих тонах. В кадрі дівчина позує з заповітної трояндою. На Вікторії - розкішне вечірнє подвійне сукню. Під напівпрозорою тюллю ховається чорне міні-сукні, відкриває плечі і довгі ніжки "холостячки". Наряд додатково декорований золотими візерунками, а тонку талію підкреслює широкий золотий пояс. А волосся зібрані в елегантну вечірню зачіску.

Це кінець: Віка з Холостяк-10 зробила відверте зізнання про нервову церемонію троянд

Це кінець: Віка з Холостяк-10 зробила відверте зізнання про нервову церемонію троянд

Віка з Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

Шанувальники Вікторії поспішили підтримати свою улюбленицю:

  • Я за тебе, мені здається саме ти йому підходиш!
  • Віка, ти прекрасна дівчина. Красуня неймовірна.
  • Бажаю перемоги, буде прикро, якщо ти підеш до фіналу
  • У тебе все вийде, вірю
  • Вікторія перекладатися як перемога поетому ми віримо в тебе
  • Переживала разом з тобою
  • Я за вас вболіваю! Полтава переможе!)
  • Вау ! Тепер моя улюблена фотка, Вік

Це кінець: Віка з Холостяк-10 зробила відверте зізнання про нервову церемонію троянд

Скріншот коментарів: instagram.com/gala_vikki

Це кінець: Віка з Холостяк-10 зробила відверте зізнання про нервову церемонію троянд

Нагадаємо, раніше Віка з Холостяк-10 заінтригувала архівних фото з Максом Михайлюком.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України СТБХолостяктв-шоу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся