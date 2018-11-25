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"Це класно": зірка "Орла і Решки" вирішила стати актрисою

Lite » Зірки 25.11.2018 - 15:05
"Це класно": зірка "Орла і Решки" вирішила стати актрисою
Ілюстративне фото: дівчина (facebook.com)

Телеведуча вже зайнялася зйомками

Популярна телеведуча і зірка програми "Орел і Решка" Настя Івлєєва стала головною героїнею телесеріалу "Туристична поліція". Про це заявив директор російського каналу "П'ятниця" Микола Картозія, передає "Журнал ОК".

"Я впевнений, що Настя буде прекрасною актрисою. Прямо зараз ми знімаємо серіал з її участю, я бачу, як вона працює, і це класно", - сказав він.

Звернемо увагу, що серіал буде називатися "Туристична поліція", проте розкривати його сюжет чоловік відмовився. Тим не менш Картозія уточнив, що він буде "на стику реаліті-і подорожей". Його першу серію можна буде побачити на початку наступного року.

До речі, Леся Нікітюк зізналася, що якось під час зйомок популярного тревел-шоу "Орел і Решка", де вона була ведучою, вона випадково "засвітила" свої принади перед операторами знімальної групи.

Нагадаємо, ведуча телепередачі "Орел і решки. Морський сезон" Аліна Астровська розлучилася зі своїм другим чоловіком, бізнесменом Ігорем. Про це стало відомо під час зустрічі дівчата з шанувальниками проекту.

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