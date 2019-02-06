"Це - кайф!": Влад Топалов поділився забавним фото з новонародженим сином

Чоловік Регіни Тодоренко показав, як він виглядає в 4 ранку після того, як став батьком

Российский певец и супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который ранее умилил сеть фото с сыном на прогулке, порадовал поклонников новым фото с новорожденным малышом. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором запечатлен с ребенком, а также рассказал о трудностях отцовства.

На фото сонный Влад с оголенным торсом держит сыночка, приложив его к плечу.

"Вот так мы выглядим в 4 утра... и в 5, и в 6) а если серьезно! То это - кайф) никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать веселье!" - с юмором поделился артист под публикацией.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Вероятно, была его очередь вставать ночью к ребенку, или же он решил дать молодой маме Регине отдохнуть и выспаться.

Отметим, что звездные родители пока что не признались, какое имя они дали сыночку.

Подписчики искупали Топалова в волне умиления. Многие отметили, что он прекрасный отец и муж, ведь далеко не каждый мужчина встает по ночам к малышу и отмывает его какашки.

"Какая прелесть";

"Хороший папа - это редкость!";

"Как это мило, мотивация сходить за вторым ребенком";

"Милашечки, люблю вас.Региночке даете отдохнуть))))";

"Сладкий комочек";

"Какой маленький ребеночек и какая огромная радость!!!";

"Осознанное отцовство, это кайф";

"Папа молодец, не каждый мужчина будет вставать в 4 утра", - делятся своими эмоциями пользователи сети.

Скриншот комментариев: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов прокатились на вертолете и рассказали о своих эмоциях от полета.

Мы также писали, что молодая мама Регина Тодоренко не всегда успевает следить за своей внешностью. Поклонники раскритиковали девушку за фото без макияжа и в нелепой шапке.

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