"Це - кайф!": Влад Топалов поділився забавним фото з новонародженим сином

Чоловік Регіни Тодоренко показав, як він виглядає в 4 ранку після того, як став батьком
Российский певец и супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который ранее умилил сеть фото с сыном на прогулке, порадовал поклонников новым фото с новорожденным малышом. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором запечатлен с ребенком, а также рассказал о трудностях отцовства.
На фото сонный Влад с оголенным торсом держит сыночка, приложив его к плечу.
"Вот так мы выглядим в 4 утра... и в 5, и в 6) а если серьезно! То это - кайф) никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать веселье!" - с юмором поделился артист под публикацией.
Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)
Вероятно, была его очередь вставать ночью к ребенку, или же он решил дать молодой маме Регине отдохнуть и выспаться.
Отметим, что звездные родители пока что не признались, какое имя они дали сыночку.
Подписчики искупали Топалова в волне умиления. Многие отметили, что он прекрасный отец и муж, ведь далеко не каждый мужчина встает по ночам к малышу и отмывает его какашки.
"Какая прелесть";
"Хороший папа - это редкость!";
"Как это мило, мотивация сходить за вторым ребенком";
"Милашечки, люблю вас.Региночке даете отдохнуть))))";
"Сладкий комочек";
"Какой маленький ребеночек и какая огромная радость!!!";
"Осознанное отцовство, это кайф";
"Папа молодец, не каждый мужчина будет вставать в 4 утра", - делятся своими эмоциями пользователи сети.
Скриншот комментариев: (instagram.com/vladtopalovofficial)
Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов прокатились на вертолете и рассказали о своих эмоциях от полета.
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