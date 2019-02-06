"Це - кайф!": Влад Топалов поділився забавним фото з новонародженим сином

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Чоловік Регіни Тодоренко показав, як він виглядає в 4 ранку після того, як став батьком

Російський співак і чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов, який раніше розчулив мережу фото з сином на прогулянці, порадував шанувальників новими фото з новонародженим малюком. На своїй сторінці в Instagram він опублікував знімок, на якому зображений з дитиною, а також розповів про труднощі батьківства.

На фото сонний Влад з оголеним торсом тримає синочка, приклавши його до плеча.

"Ось так ми виглядаємо в 4 ранку... і в 5, і 6) а якщо серйозно! То це - кайф) ніколи не думав, що буду з такою радістю вставати і відмивати веселощі!" - з гумором поділився артист під публікацією.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певно, була його черга вставати вночі до дитини, або ж він вирішив дати молодій мамі Регіні відпочити і виспатися.

Зазначимо, що зіркові батьки поки що не зізналися, яке ім'я дали синочку.

Підписники скупали Топалова в хвилі зворушення. Багато відзначили, що він прекрасний батько і чоловік, адже далеко не кожен чоловік встає вночі до малюка і відмиває його какашки.

"Яка краса";

"Хороший батько - це рідкість!";

"Як це мило, мотивація сходити за другою дитиною";

"Милашечки, люблю вас.Региночке даєте відпочити))))";

"Солодкий подарунок";

"яка маленька дитинка і яка величезна радість!!!";

"Усвідомлене батьківство, це кайф";

"Тато молодець, не кожен чоловік буде вставати в 4 ранку", - діляться своїми емоціями користувачі мережі.

Скріншот коментарів: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов прокотилися на вертольоті і розповіли про свої емоції від польоту.

Ми також писали, що молода мама Регіна Тодоренко не завжди встигає стежити за своєю зовнішністю. Шанувальники розкритикували дівчину за фото без макіяжу та в безглуздій шапці.

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